Det er bare en drøy uke siden han avskrev seg selv som kandidat i det britiske valget. Mandag kveld kom kuvendingen.

Til lyden av Eminem kastet Farage hansken inn i valgkampen:

«Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, ‘cause we need a little controversy, ‘cause it looks so empty without me», synger den amerikanske rapperen i lydsporet til Farages valgkampvideo.

Om det er kontroverser han etterlyser, så fikk han som bestilt.

Da han sparket i gang valgkampen i den Brexit-vennlige østengelske byen Clacton tirsdag, fikk han seg en klissete overraskelse fra en ung kvinne i folkemengden.

Angivelig en banan-milkshake fra McDonalds. Det er ikke første gang det skjer.

PÅKASTET: Nigel Farage eskorteres videre etter milkshake-angrepet. Foto: James Manning / AP

– Vi lar oss ikke mobbe eller trues ut av valgkampen, svarte Farages partikollega Richard Tice etter tirsdagens hendelse, ifølge Independent.

Den kontroversielle ringrevens uventede comeback har slått ned som en bombe i britisk politikk.

Eksperter mener det kan endre dynamikken i valgkampen, og at det allerede skadeskutte konservative partiet vil bli skadelidende.

Se Nigel Farages valgkampvideo:

Kampanjevideo fra Nigel Farage Du trenger javascript for å se video.

Måling: De konservatives dårligste valg på over hundre år

– Det er mange konservative velgere som ikke lenger føler at de hører hjemme i partiet sitt. Samtidig er det for mange av dem et stort steg å stemme på det britiske arbeiderpartiet Labour. Da er Reformpartiet et alternativ, sier NRKs korrespondent i Storbritannia, Gry Blekastad Almås.

TOMMEL OPP: Farage poserer for en mulig velger. Foto: BEN STANSALL / AFP

Farage har nylig overtatt som partileder for Reform UK, tidligere Brexit-partiet, som igjen avløste UKIP (United Kingdom Independence party).

Mandag sa Farage at han ønsker å lede et opprør, og vende ryggen mot politisk status quo.

SLITER: Rishi Sunak på vei inn til partilederduell tirsdag kveld. Foto: Phil Noble / Reuters

Med en måned til valget ligger Labour an til å vinne en overveldende majoritet i det britiske underhuset.

De konservative, populært kalt «The Tories», vil miste 232 seter i parlamentet, ifølge en YouGov måling utført for Sky News.

Slår målingen til vil det være Torienes dårligste valgresultat siden 1906, skriver kanalen.

Snittet av målingene rundt 44 prosent oppslutning for Labour og vel 23 prosent for statsminister Rishi Sunaks parti.

Den dramatisk skjeve velgeroppslutningen tilskrives ikke Labours popularitet, men snarere en voldsom misnøye med det konservative partiet, forklarer Blekastad Almås.

Det kan gi Farage og Reformpartiet en historisk sjanse.

Foto: BEN STANSALL / AFP

Slår mynt på misnøye

– Nå dreier det seg om å mobilisere på bred front og være noe mer enn et horn i siden på det konservative partiet, sier Storbritannia-ekspert Øyvind Bratberg.

Øivind Bratberg er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap ved UiO. Foto: Agnese Bremere

– Han erklærte i går at de har en reell drøm om å utfordre dem som den dominerende kraften på høyresiden. Han vet nok selv at dette er en sjanse som trolig ikke kommer igjen.

Hele syv ganger tidligere har Farage forsøkt å kapre et sete i det britiske parlamentet – og tapt. Dette blir hans åttende forsøk.

ØKER: Galopperende matpriser er en av mange bekymringer som britiske velgere krever svar på. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Britiske velgere har vært gjennom pandemi, levekårskrise, og sett statsministre komme og gå etter politiske skandaler.

Det gir gunstige arbeidsforhold for en protestpolitiker som Farage, mener Bratberg.

– Er det noe høyrepopulistiske partier evner, så er det å mobilisere på misnøye. Misnøye er det enormt mye av i den britiske befolkningen i dag, sier han.

Uro på høyresiden

Farages kandidatur har satt i gang en diskusjon om hvordan det konservative partiet vil påvirkes av utfordreren fra ytre høyre.

En BBC-analyse peker på muligheten for at Torienes frykt for Reformpartiet kan utløse en dreining mot strengere innvandringspolitikk for å forhindre velgerflukt.

Men om fokuset blir for ensrettet på skarpe ideologiske posisjoner, kan partiet miste sin brede appell, mener Storbritannia-ekspert Bratberg.

– Misnøyen handler mer om politikere som ikke leverer. Da tror jeg det er bedre å stable på beina en ny kompetent partiledelse, sier han.

UTFORDRER: Nigel Farage åpner valgkampen med en skål. Foto: BEN STANSALL / AFP

En måling publisert bare minutter etter at Farage lanserte sitt kandidatur viser at Reformpartiet ikke ligger an til å kapre seter i det britiske parlamentet.

Men Farage er en politiker som vekker sterke følelser, enten for eller imot. Det kan skåre politiske poeng for partiet.

– Å ikke ta ham på alvor er det dummeste man kan gjøre nå. Han representerer en stor gruppe mennesker som er veldig misfornøyde med tingenes tilstand, sier Bratberg.