Nicolas Sarkozy dømt i fransk rett

Tidligere president i Frankrike, Nicolas Sarkozy (66) er dømt for ulovlig valgkampfinansiering. Det fastslo retten i Paris torsdag formiddag. Straffeutmålingen er ennå ikke kjent.

Sarkozy er dømt for å ha brukt mer penger enn det som er lovlig under presidentvalget i 2012.

Under sin forklaring nektet Sarkozy for at han kjente til den høye pengebruken. Det er ikke dommeren enig i.

– Nicolas Sarkozy kjente til at det var en øvre grense for hva man kunne bruke, han visste at det gjaldt å unngå å sprenge budsjettet, sier dommer Caroline Viguier da dommen ble lest opp.

Sarkozy er ikke til stede i rettsalen torsdag.

Påkostet valgkampanje

Sarkozy ble valgt til president i Frankrike i 2007. I valget i 2012 ble han slått av Sosialistpartiets François Hollande.

Sarkozys kampanje det året var overdådig og påkostet.

Han skal ha brukt minst minst 42,8 millioner euro på valgkampen. Det er dobbelt så mye penger som det lovlige maksimumsbeløpet.

Kampanjen ble koordinert av kommunikasjonsfirmaet Bygmalion.

Sarkozys valgkampanje i 2012 ble dobbelt så dyr som loven tillot. Presidenten arrangerte store folkemøter og bygget blant annet et digert TV-studio. Til tross for pengedrysset ble Sarkozy ikke gjenvalgt. Foto: Philippe Wojazer / AP Foto: Pool / Reuters Foto: Martin Bureau / AFP Foto: Philippe Wojazer / Reuters Foto: Martin Bureau / AFP

Firmaet har innrømmet at de brukte falske fakturaer for å skjule hvor mye den faktisk kostet, ifølge AFP.

– Det koster å leie saler til folkemøter og sørge for TV-overføringer. Vi bygde tv-studioer i en hangar der det også ble bygd en leilighet på 130 kvadratmeter, med både bad og kontor.

Det sa kampanjeleder Jérôme Lavrilleux til franske medier. Sarkozy satte for øvrig aldri sin fot i den leiligheten.

Dommer Viguier sier Sarkozy kjente risikoen for ulovlig høye kostnader mens valgkampen pågikk.

– Han ble dessuten advart skriftlig to ganger. Men Nicolas Sarkozy fortsatte med møtene i samme stil, sier dommeren.

Valgdagen det året var 22. april. Etter 31. mars 2012 var taket for pengebruken nådd.

Dermed var hvert eneste møte etter den tid i strid med regelverket og et lovbrudd, heter det i dommen.

Jerome Lavrilleux er på plass i retten i Paris torsdag for å høre dommen. Han har tidligere innrømmet at staben forfalsket regninger under valgkampen i 2012. Foto: Stephane Mahe / Reuters Foto: Stephane Mahe / Reuters

Avviste anklager

Til sammen 14 personer har vært tiltalt i saken. Samtlige er funnet skyldig i å ha deltatt i den ulovlige finansieringen.

Flere av de ansatte i Bygmalion har innrømmet lovbrudd. Det samme har flere medlemmer av Sarkozys valgkampstab.

Saken mot Sarkozy har dermed fått tilnavnet Bygamalionsaken.

I løpet av de fem ukene rettssaken varte i sommer, var Sarkozy bare til stede den ene dagen han ble forhørt. Da uttrykte han seg i sinne.

Han avviste anklagene og sa han ikke var involvert i organisering eller logistikk i valgkampen.

Sarkozy sa han var for opptatt med å styre landet til å bry seg om såkalte «regnskapsdetaljer». Han mente anklagene om uforsvarlig pengebruk var oppspinn, ifølge AFP.

Sarkozy var så vidt til stede da rettsaken mot ham gikk i juni i år. Han avviste alle anklager. Foto: Pascal Rossignol / Reuters Foto: Pascal Rossignol / Reuters

Dømt for korrupsjon

Dommen er den siste i en serie anklager mot ekspresidenten.

I mars ble Sarkozy dømt til tre års fengsel for korrupsjon. Da ble han funnet skyldig i et forsøk på å bestikke en dommer i 2014.

Dette skjedde under etterforskningen av nettopp Bygamalionsaken.

Sarkozy avviste anklagene og anket dommen. To av årene er betinget, og det er derfor lite sannsynlig at han faktisk må i fengsel i den dommen. Elektronisk fotlenke har blitt nevnt som mulig alternativ.

Til tross for rettssakene er Sarkozy fortsatt en svært populær og innflytelsesrik aktør på høyresiden i fransk politikk.