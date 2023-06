Første juni feires tradisjonelt som barnas dag i Ukraina, men heller ikke denne dagen skulle befolkningen få fri for krigens brutalitet.

En ni år gammel jente løp i dag til et bomberom i Kyiv. Hun var sammen med moren sin (34), og moren (33) til et annet barn.

De tre flyktet fra ti russiske raketter som ble sendt mot Ukraina i morgentimene.

Rakettene skal ha blitt skutt i stykker før de traff bakken, men restene kom fra himmelen i veldig fart.

Kvinnene og jenta kom frem til bomberommet.

Døra var stengt.

De hamret på døra, men før noen på innsiden reagerte ble de slått i bakken av voldsom kraft, rammet av rakettrestene fra oven.

En av kvinnene som ble drept i Kyiv første juni fraktes bort. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

En stol

Politiet sperret raskt av området.

På innsiden av sperringene ble niåringens bestefar sittende timevis på huk.

Han våket over liket av sitt barnebarn.

Sorgtung og taus.

Noen kom etter hvert med en stol til ham.

Redningsmannskap henvendte seg til bestefaren, men det ble ingen lange samtaler.

Han ble bare sittende, med bøyd hode, og se på barnebarnets tildekkede kropp.

Også fotografen er fattig på ord, men bildet han tok av bestefaren gjør sterkt inntrykk på mange.

Det deles nå bredt på sosiale medier.

Enkemann

Dette var også dagen Yaroslav Riabchuk ble enkemann.

Familien på tre kom sammen til bomberommet, som ligger mellom en barnehage og en klinikk.

– Folk banket på døren. De banket lenge. Det var kvinner og barn. Ingen åpnet, forteller Riabchuk til Suspilne media.

I forsøket på å få folk på innsiden til å reagere gikk han på motsatt side.

– Akkurat i det øyeblikket skjedde det. Noe kom flygende. Jeg vet ikke hva det var, men det var fragmenter eller noe slikt, sier Yarislav.

Datteren overlevde, men konen døde.

Konen til Yaroslav Riabchuk ble drept utenfor et av Kyivs største bomberom. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

– En forbrytelse

Et vitne forteller Suspilne at vakten på bomberommet hadde låst seg inne på bomberommet med sin familie, og at han skal ha vært full.

Innenriksminister Ihor Klymenko reagerer sterkt på hendelsen.

Han mener at krigen har vart såpass lenge at offentlige tjenestefolk for lengst skulle ha klart å kartlegge og rydde opp i utfordringer på bakken, for å sikre folks trygghet.

Det skal ha skjedd før, at folk blir stengt ute, eller også kastet ut av bomberom.

– Stengte bomberom under krigen skjer ikke bare av likegyldighet. Det er en forbrytelse, sier Klymenko, ifølge CNN.

Det er dobbel sorg for denne bestemoren som også mistet sin datter. Niåringen og moren kom til et stengt bomberom. De ble drept av rester av russiske raketter som skal ha blitt skutt ned av ukrainske styrker. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Lek og ballonger

I april informerte FNs høykommissær for flyktninger om at 8451 mennesker hadde mistet livet etter at Russland gikk til fullskala krig mot Ukraina i februar 2022.

– Minst 501 barn har blitt drept, sa UNICEFs direktør Catherine Russell.

Dessuten har alle barn i Ukraina opplevd betydelige traumer i de 16 månedene krigen har vart.

Før krigen var første juni dagen de små i Ukraina gledet seg til. På barnas dag fikk de boltre seg i konserter, utendørslek, og ballonger.

I år brukte fem år gamle Szvinka barnas dag på å pynte ved farens grav.

Han døde i kamp.