Ni personer arrestert i Marokko

Personene skal ifølge marokkanske myndigheter ha tilknytning til samme nettverk som de fire mennene som er mistenkt for drapene på de to kvinnene.

Beslagla utstyr til bomber

SØRGER: Drapene har opprørt lokalbefolkningen i Imlil. På stedet der kvinnene ble funnet drept er det lagt ned blomster og hilsener. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

I forbindelse med arrestasjonene har politiet beslaglagt elektronisk utstyr, en rifle, kniver, sverd og ulikt utstyr som kan brukes til å lage bomber. Utstyret er nå til tekniske undersøkelser, skriver statskanalen 2m.ma.

Det er Marokkos sentrale byrå for juridiske hendelser (BCIJ) som har utført de ni arrestasjonene torsdag og fredag. De mistenkte ble arrestert sør i Marokko i byene Marrakech, Essaouira, Sidi Bennour, Tangier og Chtouka Ait Baha.

PÅGREPET: Tre menn ble pågrepet torsdag for det brutale dobbeltdrapet. Mennene er fotografert på en buss rett etter pågripelsen. Nå er ytterligere ni pågrepet. Foto: Marokkansk politi / AFP

Det er dermed til sammen 13 personer som er arrestert i forbindelse med de brutale drapene på 28 år gamle Maren Ueland og 24 år gamle Louisa Vesterager Jespersen.

De ni nye mistenkte er pågrepet for deres «angivelige bånd til gjerningsmennenes terrorhandling», opplyser BCIJ.

ÅSTED: Det var på denne basecampen på vei opp mot Toubkal-fjellet at de to kvinnene ble funnet drept mandag morgen i et telt Foto: Torbjørn Brandeggen

Avhøres fortløpende

Ifølge nettstedet Marocco World News ble to menn arrestert for å være medlem av IS i Rabat fredag ettermiddag, de to skal være blant de ni arresterte ifølge nettstedet.

Ifølge den statlige kanalen 2m.ma er alle de mistenkte satt i varetekt og klargjøres nå for avhøring. Avhørene skal ifølge kanalen utføres under tilsyn av statsadvokaten i Rabat.

- Her ble de pågrepne filmet Du trenger javascript for å se video.

I går sa myndighetenes talsperson Mustapha El Khalfi at Marokko har avslørt rundt 20 kriminelle celler anklaget for terrorisme siden i fjor.

BESLAG: I går ble tre menn pågrepet på en buss ut av Marrakech. Disse knivene skal politiet ha beslaglagt under arrestasjonen av de tre mennene. Foto: 2m.ma

Poserer foran IS-flagg

De ni arresterte skal ha tilknytning til det samme nettverkerket som de fire som er arrestert og mistenkt for drapene. I et videoklipp som NRK så torsdag, fremstår det som at de fire mistenkte sverger troskap til terrororganisasjonen IS.

FILM: Mennene sitter foran et svart flagg og snakker til kamera i et enkelt opptak med dårlig lydkvalitet. Foto: faksimile fra sosiale medier

I videoen viser mennene til IS-lederen al-Baghdadi og gjør uttrykk for at de støtter ham og organisasjonens kamp i Syria.

Kripos opplyser at de ikke har fått spørsmål om å bistå marokkansk politi, men utfører avhør av pårørende og innhenter informasjon i Norge som kan berike etterforskningen i Marokko.