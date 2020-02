Den antatte gjerningsmannen, en 43 år gammel tysker, og moren på 72 år ble funnet døde i en bolig, bekrefter myndighetene.

Ifølge tyske medie ligger boligen like ved en av kafeene som ble beskutt.

11 personer er dermed funnet døde.

Merkel: – Vi vet at han handlet med et høyreekstremistisk motiv

– Rasisme er en gift, og hat er en gift. Denne giften finnes i vårt samfunn, sier forbundskansleren Angela Merkel, torsdag.

Merkel sier i pressekonferansen at gjerningsmannen handlet med et høyreekstremistisk og fremmedfiendtlig motiv.

– Vi vet at han handlet med et høyreekstremistisk og rasistisk motiv. Og med hat mot mennesker med annen bakgrunn, tro eller utseende.

Tilståelsesbrev

Det tyske nyhetsbyrået DPA skriver at den antatte gjerningsmannen skal ha lagt igjen et tilståelsesbrev og en video i forkant skytingen.

Brevet skal ha inneholdt fremmedfiendtlig innhold.

Innenriksminister Peter Beuth i Hessen sier saken etterforskes som terror.

– Etter det vi kjenner til, er det et fremmedfiendtlig motiv. Det er en nettside der han har uttrykt sine fremmedfiendtlige holdninger, sier Beuth.

I brevet skriver mannen angivelig om å utslette grupper av mennesker som det ikke lenger er mulig å utvise fra Tyskland.

Angrep mot vannpipe-barer

Angrepet skjedde ved 22-tiden onsdag kveld, mot flere barer i Hanau som ligger i delstaten Hessen sentralt i Tyskland.

Først ble tre mennesker skutt og drept i et angrep på en Peter Beuth

Deretter ble fem andre skutt og drept i en annen bar.

Enda en person ble torsdag morgen bekreftet død etter skytingene, melder tysk politi i en pressemelding.

Ifølge avisen Bild har flere av de drepte kurdisk opphav.

Det er fortsatt uklart om den niende personen er en av dem som tidligere ble omtalt som såret.

Store politistyrker lette i natt etter flere gjerningsmenn.

Politiet opplyser torsdag morgen at de ikke har noe som tyder på at det var flere gjerningspersoner bak de to skytingene onsdag.

TUNGT BEVÆPNET: Politiet på et av stedene det skal ha blitt avfyrt skudd onsdag kveld. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS/NTB SCANPIX

Ifølge nettstedet Op-online skal den første skytingen skal ha skjedd på en shisha-bar eller hookah-lounge, altså et sted der man røyker vannpipe, sentralt i byen.

Vitner skal ifølge Die Welt ha hørt ni skudd, og sett minst én person som ble liggende igjen på bakken.

Deretter ble det meldt om en ny skyting i Kesselstadt, i et annet område av Hanau. Også her skal det ha blitt skutt i en shisha-bar, ifølge Hessischer Rundfunk.

Lokale medier skriver også at det skal ha vært skyteepisoder på et tredje sted i byen, i Lamboy, som ligger på motsatt side av Kesselstadt. Politiet har torsdag morgen ennå ikke bekreftet dette.

FLERE DØDE: Politi og krimteknikere på plass utenfor en shisha-bar i Hanau, der flere personer ble skutt og drept onsdag kveld. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Slik fant de gjerningspersonen

Flere vitner skal ha opplyst at skuddene ble avfyrt fra en bil som forsvant fra åstedet.

I et tv-intervju med ARD sier en talsmann for politiet at vitner fortalte at gjerningspersonen kjørte en bil. De undersøkte hvem som eide bilen, og reiste så med spesialstyrker til eierens hjemmeadresse. Der fant de den antatte gjerningsperson og moren død.

Byen Hanau har om lag 98.000 innbyggere, og ligger om lag 25 km øst for Frankfurt am Main.