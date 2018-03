Ni av ti journalistdrap blir ikke oppklart

Jan Kuciak (27) ble funnet drept sammen med sin forlovede Martina Kusnirova søndag.

Journalisten jobbet med graveprosjekt som blant annet omhandlet korrupte utbetalinger av EU-midler til italienere bosatt i Italia. Personene skal ifølge The Slovak Specator ha hatt bånd til den mektige italienske 'Ndrangheta-mafiaen.

Slovakisk politi mener omstendighetene rundt dødsfallet tyder på at Kuciak og forloveden ble utsatt for et bestillingsdrap, ifølge BBC.

Kraftig økning

MÅ STRAFFES: Det er viktig at vold og drap på journalister fører til dom, sier Eva Stabell i Norsk Journalistlag.

– Det er heldigvis ikke vanlig med journalistdrap i vår del av verden, og det vekker oppsikt når det skjer, sier Eva Stabell som er prosjektleder for internasjonalt arbeid i Norsk Journalistlag til NRK.

Hun sier drapet på Kuciak har likhetstrekk med drapet på den maltesiske journalisten Daphne Caruana Galizia i oktober i fjor.

– Det som går igjen er at disse journalistene jobber med saker om korrupsjon hvor høytstående politikere ofte er innblandet, sier Stabell.

– I Russland har dette pågått lenge. Og i land som Serbia, Ungarn, Polen og ikke minst Tyrkia ser vi at angrep og drapstrusler mot journalister blir stadig vanligere.

Ifølge en fersk rapport fra FN har det i perioden 2012 til 2017 vært en kraftig økning i trusler og vold rettet mot journalister.

I løpet av femårsperioden ble det registrert 16 drap på journalister Sentral- og Vest-Europa.

Ifølge rapporten kan dette knyttes opp mot oppblomstringen av ekstremistiske miljøer i regionen.

Mange slipper unna

FN har vedtatt en handlingsplan for å øke tryggheten for journalister og gå til kamp for å stanse det de omtaler som «straffefrihet».

– Det er viktig at de som dreper og angriper journalister blir straffet for det. Det ser vi at ikke skjer, og 9 av 10 journalistdrap blir ikke oppklart, sier Stabell.

Ifølge rapporten ble 530 journalister drept på verdensbasis i perioden 2012–2017.

Stadig flere kvinnelige journalister blir drept (10 i 2016 mot 5 i 2012)

Vest-Europa og USA er regionen med flest journalister i fengsel. (34 prosent av totalandelen)

Syria er landet med flest journalistdrap (86), etterfulgt av Irak (46) og Mexico (37)

Ukraina er det dødeligste europeiske landet med 10 journalistdrap i femårsperioden.

Milliondusør

DUSØR: Statsminister Robert Fico utlover denne seddelhaugen til dem som bidrar til å oppklare journalistdrapet. Foto: Vladimir Simicek / AFP

Kuciaks siste artikkel har denne uken blitt publisert av flere slovakiske medier. I artikkelen avslører han angivelige bånd mellom mafiaen og personer i kretsen rundt Slovakias statsminister Robert Fico.

En av Ficos rådgivere, lederen for det nasjonale sikkerhetsrådet og landets kulturminister har siden da trukket seg fra stillingene sine. I dag pågrep slovakisk politi flere italienske forretningsmenn som var navngitt i artikkelen.

I går kveld samlet et tusentalls mennesker seg til en stille protest til støtte for Kuciak utenfor regjeringsbygningen i hovedstaden Bratislava.

Statsminister Fico beskylder på sin side opposisjonen og mediene for å slå politisk mynt på drapet.

På en tv-sendt pressekonferanse poserte Fico sammen med en haug seddelbunker og utlovet en dusør på én million euro for tips som kan føre til oppklaring av dobbeltdrapet.

Men Fico har tidligere gitt inntrykk av at journaliststanden ikke står høyt i kurs hos ham. «Skitne anti-slovakiske prostituerte», «hyener» og «slimete slanger» er uttrykk han tidligere har brukt for å karakterisere journalister.

– Statsledere med så liten respekt for jobben seriøse journalister gjør setter journalister i fare verden over, advarer Stabell.