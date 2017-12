Det er det russiske justisdepartementet som i dag offentliggjør listen.

President Vladimir Putin undertegnet forrige måned en lov som åpner for dette.

Svar på amerikansk utspill

TILSVAR: Den russiske statlige TV-stasjonen Russia Today ble først stemplet som «utenlandsk agent» i USA. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

I USA fikk den russiske statsfinansierte TV-stasjonen Russia Today stempelet «utenlandsk agent» i høst.

Amerikanske myndigheter tok i bruk en gammel lov som skulle holde nazi-propaganda unna amerikanske medier.

Amerikanerne mener at Russia Today var med på å spre russisk propaganda i president-valgkampen i fjor, og at stasjonen engasjerte seg for å få Donald Trump valgt til landets leder.

Russiske myndigheter avviser at de blandet seg inn i den amerikanske valgkampen.

Sterke begrensninger

SVARER: President Vladimir Putin finner seg ikke i begrensninger på russiske mediers virksomhet i USA, og sender nå et kraftig svar til amerikanske myndigheter. Foto: Ivan Sekretarev / AP

På nettsidene til det russiske justisdepartementet heter det at de ni amerikanske mediene

«utfører funksjonene til en utenlandsk agent».

I praksis betyr det at de må merke alle papirer og all kommunikasjon med «utennlandsk agent», og de vil bli utsatt for grundig kontroll av de ansatte og av finansieringen.

De vil også få store begrensninger på sin akkreditering, de vil for eksempel ikke få tilgang til statlige organer som parlamentet og ministeriene.

Tidligere omfattet denne loven bare ikkestatlige organisasjoner som ble finansiert fra utlandet.

Flere slike organisasjoner la ned sin virksomhet i Russland, enten fordi de ikke ville akseptere agentstempelet, eller fordi alle begrensningene gorde det umulig å få gjort meningsfylt arbeid.