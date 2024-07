– Jeg har blandede følelser når det gjelder Kamala Harris. Jeg vipper mellom ja og nei. Men jeg håper hun kan gi oss i USA litt mer håp for framtida.

Engelsklæren Neyda sitter på en blå plaststol og venter på at vasken hennes skal bli tørr.

Hun kommer hit til vaskeriet i Annandale, i delstaten Virginia, så ofte som hun har behov for det.

Til vanlig underviser hun innvandrere i engelsk, og hun vil gjerne bli intervjuet av NRK for å vise elevene sine dette intervjuet og diskutere det som skjedde på søndag, med dem.

– Det var riktig at Biden trakk seg. Han er ikke den samme som da han var Obamas visepresident.

På vaskeriet i Virginia er nyhetssendingen om president Biden på spansk. Foto: Nora Savosnick / NRK

– Flau for landet vårt

Søndag kom nyheten om at Biden trekker seg fra presidentkampen.

For fire år siden vant han valget her i Annandale, en forstad til Washington, D.C., med 10 prosentpoeng. Men den siste tiden har Donald Trump ligget foran Biden på meningsmålingene her.

Demokratene håper det vil snu med Kamala Harris, som nå har sikret seg nok delegater til å bli demokratenes presidentkandidat. Virginia er en delstat hun må vinne i november om ikke Donald Trump skal flytte tilbake til Det hvite hus.

Men det vil ikke Jesus Quintero (24) bidra til.

Elektrikeren stemte på Biden i 2020, men blir forlegen når han tenker på det.

– Dessverre stemte jeg på Biden. Det var en stor tabbe. Den fyren var flau for landet vårt. Tenk å ha en sånn type som vår leder.

Denne gangen er det bare Trump som gjelder for elektriker Jesus (24) som vasker klær i myntvaskeriet utenfor den amerikanske hovedstaden. Foto: Nora Savosnick / NRK

Stemmer ikke demokratisk igjen

– Hva tenker du om Kamala Harris?

– Vi vet alle at Trump kommer til å vinne uansett.

– Det har ikke noen betydning om Kamala Harris stiller eller ikke, sier Jesus og går til vekslingsautomaten for å få flere mynter til vaskemaskinen.

– Du er sikker på at du skal stemme på Trump?

– 100 prosent. Han må vinne. Økonomien er dårlig. Vi er på et dårlig sted.

– I år er det obligatorisk for meg å stemme. Jeg har fått nok av demokratene.

Venter på debatt mellom Trump og Harris

Neyda Parra tar klærne sine ut av tørketrommelen.

Hun merker at godt at mye har blitt dyrere.

– De burde komme fram til en måte å gjenreise økonomien og arbeidsplasser på.

– Vil du stemme i november?

– Jeg tror det. Som en amerikaner må jeg det, sier Neyda.

Neyda synes det er spennende å bli intervjuet av NRK om valget. Hun er en viktig velger i november fordi hun bor i en av delstatene der valget vil bli avgjort. Foto: Nora Savosnick / NRK

At Kamala Harris' foreldre var innvandrere til USA akkurat som hennes egne, legger hun ikke vekt på. Hun vil bestemme seg når hun vet hva Trump og Harris vil gjøre for henne.

– Jeg vil vente og se til de siste debattene. De vil påvirke hvem jeg stemmer på, sier hun.

Det er så langt ikke kjent om Trump og Harris skal møtes til debatt. Trump og Biden hadde blitt enige om å møtes til to debatter. En i juni og en i september.

