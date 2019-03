– 35 er fortsatt innlagt på sykehus og tilstanden er kritisk for to av dem, opplyste politimester Mike Bush på en pressekonferanse søndag.

50 mennesker ble brutalt drept i terrorangrepet mot to moskeer i byen Christchurch på østkysten av New Zealand på fredag.

Like mange er såret etter de to angrepene.

Mange av de drepte er fortsatt ikke identifisert på grunn av store skader.

Gått fra sykehus til sykehus

I Christchurch er det tårer, sjokk og fortvilelse som dominerer.

Utenfor et senter i nærheten av sykehuset, der pårørende kommer for å få informasjon, leter 29 år gamle Habib Ciabil etter vennen sin.

– Vi savner flere venner etter terrorangrepet. Etter at det kom opp en liste i går er det fortsatt én av vennene våre som ikke står på noen lister, hverken lista over døde eller den over dem som er på sykehus, sier Ciabli til NRK.

PÅ LETING ETTER SVAR: Mange vet fortsatt ikke om deres kjære lever eller er døde ettersom mange ikke er identifisert etter angrepet ennå. Foto: Kjersti Strømmen

Han forteller at de har lett overalt.

– Vi har fått høre at mange ikke er identifisert ennå, fordi de er så hardt skadet. Vi har gått fra sykehus til sykehus, men foreløpig har vi ingen svar, sier 29-åringen.

Han beskriver den ett år eldre vennen som en handarbeidene og morsom mann.

– Dette er helt forferdelig, det kunne vært meg. Jeg var sent ute på fredag og rakk derfor ikke fredagsbønnen. Vanligvis er jeg litt sen og pleier som oftest å stå bakerst i rommet, så hvis gjerningspersonen kom bakfra hadde han skutt meg. Dette er utrolig trist.

– Hvordan føles det å være en muslim her i New Zealand etter angrepet?

– For å være helt ærlig er vi bekymret. Vi er i sjokk.

BLOMSTERHAV: Folk Christchurch har lagt ned blomster for de drepte. Foto: Kjersti Strømmen

– De var så stolte og pyntet

Utenfor Al Noor-moskeen legger Sarah Bussey ned blomster sammen med sine to barn.

– Barna mine og jeg har plukket blomster for å vise respekt. Jeg har aldri opplevd denne formen for tristhet før. At dette skjer i vårt land, det er helt forferdelig, sier Sarah Bussey tydelig preget til NRK.

– Vi så alle disse vakre menneskene gå pyntet og stolte til moskeen på fredag. Vi har skuffet dem, disse menneskene som valgte å leve her på New Zealand, sier Morel.

UFATTELIG TRIST: Sammen med barna har Sarah Bussey lagt ned blomster utenfor Al Nor-moskeen. Foto: Kjersti Strømmen

Nå mener hun nok er nok, og at de en gang for alle må bli mer oppmerksomme på hva som rører seg av hat i samfunnet.

– Vi må ta grep, vi vet jo alle om disse miljøene. Jeg ser dem jo med pitbullhundene sine og skinna hoder.

Razria Quzi er også på stedet for å legge ned blomster. Venninnen hennes sendte fredag både mann og barn til fredagsbønn.

REDD: Quizi forteller at mange muslimer er blitt mer forsiktige og er redde etter terrorangrepet fredag. Foto: Kjersti Strømmen

– Etter skyteepisoden visste hun ikke om hele familien hennes var død eller hadde overlevd. I går fikk hun vite at sønnen er død, og ektemannen er såret. Det er veldig trist, sier Quizi til NRK.

Hun hadde aldri trodd noe slikt kunne skje på New Zealand.

– Vi trodde dette var et fredelig land. Nå må vi være mer forsiktige og mange er redde for å i det hele tatt gå ut på gata. Dette kom så uventet på alle, men jeg håper noe lignende aldri skjer her igjen.

Skal diskutere våpenlover

28 år gamle Brenton Harrison Tarrant er siktet etter terrorangrepet. Kontoret til New Zealands statsminister Jacinda Ardern mottok manifestet til den antatte gjerningsmannen bare ni minutter før angrepet fant sted.

Det sier statsministeren på en pressekonferanse søndag.

– Eposten inneholdt manifestet hans, men ingen detaljer om angrepet eller hvor det ville finne sted i New Zealand, sier statsministeren.

Nå varsler hun at regjeringen skal diskutere våpenlover på mandag.

VÅPENLOVER: På mandag skal regjeringen diskutere hvordan den antatte gjerningsmannen har fått tak automatiske skytevåpen uten å vekke mistanke. Foto: Marty Melville / AFP

Ardern ønsker også undersøke hvordan en selverklært ekstremist kunne få tak i to semiautomatiske skytevåpen, to haglgevær og en rifle uten å ha vekket mistanke hos myndighetene.

