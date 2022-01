Newsweek: Hemmelige agenter skal ha vært i beredskap under kongresstormingen

Stormingen av den amerikanske kongressen skjedde 6. januar 2021. I forkant av stormingen var det knyttet mye spenning til hva presidenten og hans tilhengere var i stand til å gjøre for å forhindre at Joe Biden tok over embetet.

Beslutningen om å utplassere spesialtrente agenter i skyggene skal, ifølge nyhetsmagasinet, ha blitt tatt av daværende justisminister Jeffrey A. Rosen i samarbeid med FBI.

Hverken kongresspolitiet, Secret Service, Washington D.C.-politiet eller noen andre statlige byråer skal ha bedt om slike tiltak.

Tidslinje for opprøret i Washington DC Foto: SAUL LOEB / AFP Ekspandér faktaboks Hundrevis av demonstranter stormet kongressbygningen 6. januar 2021 mens begge kamrene satt sammen for å sertifisere Joe Bidens seier i presidentvalget. *Kl. 12: Foran flere tusen oppmøtte tilhengere ved Det hvite hus gjentok president Donald Trump anklagene om valgfusk og sa han aldri vil gi seg. Han oppfordret de oppmøtte til å dra til kongressbygningen. – Man tar aldri tilbake landet ved svakhet, bare ved styrke. Du må vise styrke og du må være sterk, sa Trump. *K. 13.55: Politiet i kongressbygningen evakuerer enkelte deler av Kongressen som følge av «politiaktivitet» fordi tusenvis har samlet seg utenfor. *Kl. 14.20: Debatten i Kongressen stanses fordi politiet stenger bygningen. Demonstranter har brutt barrikadene utenfor og tatt seg inn. *Kl. 14.40: Ordføreren i Washington innfører portforbud fra kl. 18. *Kl. 14.45: Kongressmedlemmene evakueres fra bygningen. *Kl. 14.47: Trump oppfordrer på Twitter sine tilhengere til å forholde seg fredelige. Det er sammenstøt utenfor Kongressen mellom demonstranter og politi. *Kl. 15.30: En kvinne har fått skuddskader i brystet. *Kl. 15.50: Soldater fra nasjonalgarden er sendt til Kongressen for å få slutt på okkupasjonen. *Kl. 16.10: Biden sier i en tale at det amerikanske demokratiet er under angrep. Han ber Trump kreve at beleiringen stanser. *Kl. 16.40: I en videohilsen ber Trump demonstranter om å dra hjem. Han gjentar påstander om valgfusk. *Kl. 17: Washingtons politisjef sier at demonstrantene tok et kjemisk middel i bruk for å ta seg forbi politiet og inn i kongressbygningen. *Kl. 17.40: Politiet bruker tåregass for å fjerne folk. *Kl. 17.50: Politiet erklærer at kongressbygningen er «sikret», nesten fire timer etter at Trump-tilhengerne tok seg inn. *Kl. 18.10: Kvinnen som ble skutt er død. *Kl. 20: Twitter stenger Trumps konto i 12 timer. *Kl. 20.10: Kongressen samles igjen og gjenopptar sertifiseringen av Bidens seier *Ca. kl. 23.10: Politiet opplyser at fire personer er døde. Kilde: NTB/AP/CNN

Biden danket høsten 2020 ut sittende president Donald Trump ut av sjefsstolen. Den formelle innsettelsen av en ny president i USA skjer i januar, måneder etter valget.

3. januar skal representanter fra flere føderale organisasjoner i Quantico i delstaten Virginia ha møttes for å gå gjennom potensielle trusler, beredskap og planer. Ifølge nyhetsmgasinet Newsweek oppholdt de seg der på morgenen 6. januar, men noen av dem skal ha tatt seg til områder nærmere sentrum av hovedstaden i forkant av stormingen.

TUNGT VÆPNET: Det var mange som ble satt inn etter at demonstrantene stormet kongressbygningen. Dette er et medlem av Capitol Police Special Weapons And Tactics gruppe. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Hoveddelen av agentene kom fra FBI, men også Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) og U.S. Marshals Service Special Operations Group var representert.

Den «skarpeste» gruppen blant agentene, skal ha kommet fra FBIs Hostage Rescue Team som har deltatt i regulære kampoppdrag i Irak og Afghanistan.

Få dager senere skulle Senatet og Representantenes hus møte i Kongressen og formelt godkjenne Joe Biden som USAs neste president.

Dramatiske bilder: Her knuser de vindu og stormer Kongressen Du trenger javascript for å se video.

Godkjente beredskapsplaner

Et par dager før møtet hadde Rosen godkjent iverksetting av stående beredskapsplaner som skulle håndtere de mest ekstreme scenarioene.

Disse inkluderte angrep på presidenten eller visepresidenten. Og et terrorangrep med masseødeleggelsesvåpen.

Beredskapsplanene skulle sikre videre funksjon av landets regjering ved å beskytte og flytte landets lederskap.

En kvinne ble skutt og drept under opprøret i Kongressen i USA. Trump-tilhengere stormet bygget da Kongressen var samlet for å godkjenne valgresultatet. Du trenger javascript for å se video. En kvinne ble skutt og drept under opprøret i Kongressen i USA. Trump-tilhengere stormet bygget da Kongressen var samlet for å godkjenne valgresultatet.

En del av disse planene skal altså ha vært utplassering av de spesialtrente operatørene som hadde autoritet til å «skyte for å drepe».

Da tusenvis av Trump-støttespillere, blant dem folk fra høyreradikale grupper, 6. januar tok seg inn i Kongressen i et forsøk på å stanse godkjennelsen av Bidens valgseier, ble de sendt til hovedstaden, skriver Newsweek.

Mistenkte ikke angrepet

I artikkelen kommer det ikke fram informasjon om Justisdepartementet og FBI mistenkte at Kongressen ville bli stormet.

Dermed er det uvisst hvorfor de så på 6. januar som en begivenhet med ekstraordinært høy risiko. Ingen andre sikkerhetsbyråer i USA hadde den samme risikovurderingen.

Da tidligere justisminister Rosen i mai i år forklarte seg i Representantenes hus om beredskapen under stormingen, mente han at departementet var tilstrekkelig forberedt og kun hadde ansvar for «høyrisikooperasjoner».

– I motsetning til politiet, hadde ikke departementet og dets byråer ansvar for kontroll over folkemengder, sa Rosen.

Over 700 personer er til nå blitt tiltalt i forbindelse med stormingen av Kongressen. De fleste for mindre lovbrudd, som å ta seg ulovlig inn i Kongressen.

Samtidig er flere titalls personer er tiltalt for angrep og bruk av dødelige våpen, samt for sammensvergelse, noe som kan føre til lang straff om de skulle bli dømt.