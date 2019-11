Alle de 257 menneskene om bord Air New Zealands TE901 døde momentant da flyet traff Mount Erebus 28. november 1979.

Seks sekunder før hadde alarmen gått i DC-10 maskinen. Vanlig rute var å ta turistene over McMurdo-sundet.

Flygerne hadde ofte tatt den 11 timer lange rundturen til islagte og avsidesliggende Antarktis, men i dag var det dårlig sikt.

Alarmen varslet at flyet var nær bakken. Flygerne kunne ikke orientere seg i lufta. Et lag skyer resulterte i fenomenet «whiteout». Det gjør at pilotene ikke lenger ser horisonten eller detaljer i terrenget.

En tastefeil da ruta ble programmet gjorde at flyet ble ført rett mot det vulkanske fjellet Mount Erebus.

I årene som fulgte var det flere granskinger og en opprivende krangel, som på en eller annen måte rammet nesten alle de tre millioner innbyggerne på New Zealand.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern sier at flygerne var helt uskyldige. Foto: Bebeto Matthews / AP

På dagen 40 år etter kom statsminister Jacinda Ardern med en offisiell unnskyldning.

– Tapet var enormt. Det sendte sjokkbølger over landet, men tapet og sorgen var sammensatt. Uten tvil ble alt verre av hendelsene som fulgte, sa Ardern på en minnesamling.

Nesten alle kjente noen som var rammet av katastrofen, enten som pårørende, hjelpemannskap eller part i de årelange rettsoppgjørene.

Den første granskingen la skylda på flygerne, men en kongelig kommisjon frikjente senere flybesetningen. Kommisjonen fant ut at flyselskapet hadde nullstilt navigasjonssystemet, uten å orientere pilotene, slik at flyet var på kollisjonskurs med fjellet.

Flyselskapets ledelse ble også beskyldt for å ha løyet bevisst for å dekke over feilen. De ville beholde inntrykket av flygerne som syndebukker, mente den mektige kommisjonen.

Daværende statsminister Robert Muldoon angrep kommisjonens rapport og så på funnene mot det statseide flyselskapet som et angrep på nasjonal prestisje.

Kommisjonens rapport ble først anerkjent som et regjeringsdokument i 1999, 18 år etter den var ferdig.

25 år etter var det minnestund nær ulykkesstedet på Mount Erebus. Foto: Ap

Statsminister Ardern sier at myndighetenes håndtering av katastrofen var feil.

– Det skapte et traume på toppen av sorgen. Og forfølgelse på toppen av smerten, sa statsministeren, som først ble født to år etter flyulykken.

Ardern sa også at det ikke må være tvil om at både regjeringen og Air New Zealand nå aksepterer at det var feil med navigasjonssystemet og at pilotene var helt uskyldige.

– Etter 40 år, på vegne av dagens regjering, er tiden inne for å be om unnskyldning for handlingene til et flyselskap som var heleid av staten, som til syvende og sist forårsaket tapet av flyet og tapet av de dere elsket.

44 av dem som var om bord ble aldri funnet i søkene.

Vrakrestene av TE901 ligger fortsatt på snødekte Mount Erebus.