New Zealand hasteforbyr angrepsvåpen for å unngå hamstring

Regjeringen på New Zealand varslet på mandag, tre dager etter moské-massakrene i Christchurch der 50 mennesker ble drept, at den ville komme med forslag til endringer i landets våpenlover.

Fordi det vil ta noe tid å få nye regler med permanente forbud på plass, innfører regjeringen umiddelbart midlertidige forbud som gjelder militæraktige halvautomatiske våpen og automatvåpen, samt større magasiner og modifiseringer.

Det ble funnet flere våpen i bilen til mannen som er siktet for 50 drap i Christchurch. Foto: AP

Statsminister Jacinda Ardern sier tiltaket er ment å hindre at folk hamstrer slike våpen i tiden framover.

– Kort sagt, hvert halvautomatiske våpen brukt i terrorangrepet på fredag, vil bli forbudt i dette landet, sier Ardern.

Fakta om terrorangrepet i Christchurch Ekspandér faktaboks 50 mennesker ble drept og nesten like mange såret i skyteangrepet mot to moskeer i Christchurch på New Zealand.

42 ble drept i den første massakren, som skjedde i Al Noor-moskeen under fredagsbønnen. Det andre angrepet skjedde i Linwood-moskeen 5 kilometer unna.

29 av de sårede var onsdag fortsatt på sykehus. Tilstanden er kritisk for 8 av dem, deriblant ei fire år gammel jente.

Politiet har ennå ikke publisert en fullstendig liste med navn på dem som er drept. Blant ofrene er barn, kvinner og menn, og flere med utenlandsk bakgrunn, blant annet fra Jordan, Egypt, Afghanistan, Syria, Bangladesh, Pakistan og India.

Australieren Brenton Tarrant (28) er siktet for angrepet. Han ble pågrepet i en bil av to politibetjenter.

Det tok 21 minutter fra første nødmelding om angrepet til pågripelsen. Politiet mener han var på vei til et annet sted for å utføre et tredje angrep.

Den antatte gjerningsmannen beskrives som høyreekstremist og strømmet massakren direkte på internett. På en Twitter-konto i hans navn var det publisert et såkalt manifest med støtte til terrordømte Anders Behring Breivik.

Politiet mener gjerningsmannen handlet alene, men utelukker ikke at han kan ha fått hjelp.

Tarrants australske familie har stått fram og beklaget til ofrene og deres familier.

De første ofrene for terrorangrepet ble begravet onsdag. Myndighetene hadde lovet at rettsmedisinske undersøkelser skulle være ferdig senest utgangen av onsdagen, men at det i noen tilfeller ville ta mer tid.

Regjeringen på New Zealand innfører strengere våpenlover etter angrepene. (NTB)

Hun la til at magasiner med høy kapasitet og installasjoner tilsvarende såkalte «bump stocks» også forbys.

«Bump stocks» er en innretning som gjør at halvautomatiske våpen i praksis oppfører seg som helautomatiske våpen, og ble blant annet brukt av drapsmannen i Las Vegas som drepte 58 mennesker og såret over 850 andre i 2017.

Gjerningsmannen i Christchurch brukte til sammen fem skytevåpen, deriblant to hagler og to halvautomatiske våpen, ifølge Ardern.

Alle identifisert

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er 29 av de rundt 50 som ble såret i angrepet forrige fredag fremdeles innlagt på sykehus. Åtte av dem behandles fortsatt på intensivavdelingen. Mange av dem har vært gjennom flere operasjoner på grunn av kompliserte skuddskader.

Blomster utenfor en av de to moskeene i Christchurch som ble rammet av terroren forrige fredag. Foto: DAVID MOIR / AFP

Politiet i Christchurch opplyser at alle de 50 ofrene for terrorangrepet nå er identifisert, slik at de kan bli begravet.

– Jeg kan si at identifikasjonsprosessen er fullført for alle 50 ofre, og alle nære slektninger er blitt orientert, sier politisjef Mike Bush i Christchurch.

– Det er en milepæl i denne prosessen, legger han til.

Venter 3–4000 til fredagsbønn

Arbeidere jobber gratis for å få Al Noor-moskeen i stand slik at medlemmene av menigheten og flere andre muslimske trossamfunn kan delta i bønn fredag.

Det er ventet at mellom 3000 og 4000 mennesker vil samles i en følelsesladet fredagsbønn, ledet av imam Gamal Fouda fra Al Noor-moskeen. I tillegg til moskeens egne medlemmer, vil medlemmer fra den andre moskeen som ble angrepet, Linwood, og flere andre muslimske menigheter delta.

Begge moskeene er foreløpig stengt etter angrepene under fredagsbønnen forrige uke, så arrangementet vil finne sted i Hagley Park, rett ovenfor Al Noor-moskeen.

Ifølge Reuters har statsminister Jacinda Ardern kunngjort at fredagens bønnerop skal kringkastes nasjonalt, og at det skal holdes to minutter stillhet.

Begraver teppet

Imam Fouda sier arbeidere har stilt opp gratis og arbeidet intenst med å reparere skadene på moskeen, der kulehull og andre skader vitner om grusomhetene som fant sted.

– Teppet skal begraves, fordi det er fullt av blod, og det er forurenset, sier han.

Fouda venter at moskeen kan åpne igjen i neste uke.

– Støtten vi har mottatt fra New Zealand og lokalsamfunnet har vært helt utrolig, sier imamen.

Fouda var akkurat ferdig med khutbah, en preken holdt på arabisk, og skulle oversette den til engelsk da gjerningsmannen braste inn i moskeen og begynte å skyte på de tilstedeværende.

De første begravelsene

Omtrent samtidig som våpenforbudet ble kunngjort, ble flere av ofrene for moské-angrepene begravet.

To av dem var Sayyad Ahmad Milne (14) og Tariq Rashid Omar (24).

Sayyad Ahmad Milne var elev ved Cashmere High School, som statsminister Jacinda Ardern besøkte onsdag. Der gikk også de syriske flyktningene Hamza Mustafa (15) og Zaed (13). Hamza ble drept sammen med brødrenes far, mens lillebroren ble såret.

Også Tariq Rashid Oma hadde vært elev Cashmere High School. Han var nettopp ferdig med sin utdannelse og var fotballtrener for flere ungdomslag ved Christchurch United Football Club Academy. Fotballklubben er full av lovord om Omas innsats og hvordan han elsket å være trener for yngre spillere.

Sayyad Ahmad Milne spilte også fotball.

I likhet med dobbeltbegravelsen til den syriske faren og sønnen på onsdag, var flere hundre sørgende til stede for å ta farvel med Milne og Omar.

En av de tilstedeværende, som ønsker å være anonym, sier til nyhetsbyrået AFP at det var en respektfull og verdig begravelse torsdag, men at omfanget av tragedien blir svært tydelig når man ser de åpne gravene foran seg.

– Det som slo meg var hvor mange graver som venter, det store området de dekker, sier hun.

Massegravferd fredag

Det er ventet en stor begravelse av mange av de døde i Christchurch på fredag.

Ikke alle av de drepte skal begraves der, noen får sitt siste hvilested i sitt opprinnelige hjemland.

De fleste av ofrene var migranter eller flyktninger fra land som Pakistan, India, Malaysia, Indonesia, Tyrkia, Somalia, Afghanistan og Bangladesh.