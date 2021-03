Anna Ruch støtte på Cuomo i en bryllupsmottakelse i september 2019. Hun hadde aldri møtt guvernøren før.

Under en samtale skal han ha befølt henne i korsryggen, lagt hånden sin på kinnet hennes og spurt om han kunne kysse henne, ifølge et intervju Ruch har gjort med avisen New York Times.

– Jeg var sjokkert og redd, sier hun.

Charlotte Bennet jobbet tidligere for guvernøren i delstatshovedstaden Albany.

I en samtale de to hadde alene på kontoret hans skal guvernørens ha stilt henne intime spørsmål.

Andrew Cuomo er presset fra flere hold. Tre kvinner anklager ham for seksuell trakassering. Foto: Seth Wenig / AP

– Tror du alder har noe å si i et forhold, sa han ifølge New York Times.

Bennet tolket kommentarene som seksuelt ladet. Men han skal aldri ha fysisk trengt seg på henne.

Men hun er sikker i sine uttalelser;

– Jeg tolket det som at guvernøren ønsket å ligge med meg. Det føltes utrolig ukomfortabelt og skummelt.

Måtte til slutt svare

Etter stort press måtte Cuomo svare på anklagene fra kvinnene søndag.

– Jeg medgir at noen av kommentarene mine har blitt misforstått som uønsket flørting. Til de som har følt det slik, beklager jeg.

På mandag publiserte han et nytt svar der han er lei seg for å ha gjort narr av kolleger, skriver avisen Wall Street Journal.

– Jeg forstår nå at noe av det jeg har gjort har vært for intimt eller personlig.

Cuomo sier nå at han ønsker en uavhengig gransking velkommen.

Krav om at New Yorks guvernør Andrew Cuomo må gå av på en tavle langs en av veiene i byen Albany. Foto: MATTHEW CAVANAUGH / AFP

Etterforskes og kritiseres av sine egne

På mandag uttalte New Yorks delstatsstatsadvokat Letitia James at hun starter etterforskning basert på de tre kvinnene som har stått fram.

– Dette er anklager vi tar svært alvorlig, forteller hun i en uttalelse til CBS News.

New Yorks ordfører Bill DeBlasio kastet seg inn i rekken som er kritiske til delstatsguvernøren.

– Det virker som han sier «jeg bare tøyset»; seksuell trakassering er ikke morsomt, sier DeBlasio til CBS News.

Flere av demokratene i New York går nå ut og ber Cuomo om å trekke seg

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det hvite hus’ pressetalskvinne Jen Psaki sier president Joe Biden støtter en etterforskning.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi kaller anklagene for troverdige, ifølge The Guardian.

Andrew Cuomo er i hardt vær både for sin håndtering av pandemien, kutt i budsjettene for delstaten New York og nå også anklager om sextrakassering. Her fra en demonstrasjon mandag. Foto: Michael M. Santiago / AFP

Klusset med dødstall

Guvernøren har vært i hardt vær også for å ha skjult hvor mange som har mistet livet på sjukehjem i delstaten. En rapport fra delstatsadvokaten at over 15.000 mennesker har dødd av covid-19.

Det offisielle tallet fra delstaten er 8711, ifølge BBC.

Da demokraten Ron Kim uttalte seg om de skjulte tallene, fikk han kjenne på Cuomos raseri, ifølge New York Post.

Den demokratiske politikeren Ron Kim fikk også føle Cuomos vrede. Foto: Hans Pennink / AP

Avisen skriver at han ble oppringt av Cuomo der han spurte om Kim var «en ærlig mann»?

– Jeg kan si til hele verden hvilken forferdelig person du er, og du er ferdig, skal guvernøren ha sagt så høyt at Kims kone hørte skriket gjennom telefonen.

– Du vil bli ødelagt!

– Dette er klassisk Andrew Cuomo. Det er mange i denne byen som har fått høre hans vrede og blitt irettesatt.

– Han er et sexistisk svin

Det var Lindsey Boyles som først fortalte på Twitter om at guvernøren skal ha seksuelt trakassert henne i flere år.

Til nettstedet medium.com skrev hun om en arbeidsplass der sexistiske kommentarer og tilnærmelser var normalt.

– Han kom med lite smigrende kommentarer om vekta til kvinner. Han spøkte om forholdene til kolleger på deres bekostning. Og grunnen til at menn får de kvinnene de vil, er makt og penger, skriver hun.

Anklager om seksuell trakassering mot New Yorks guvernør Andrew Cuomo.

Hun skal ha blitt redd da guvernøren inviterte henne til kontoret sitt i delstatshovedstaden i Albany.

– Han viste meg rundt, men jeg holdt avstand. Da han stoppet og viste meg en sigarboks, en gave fra tidligere president Bill Clinton, kunne jeg ikke tenke på noe annet enn Monica Lewinsky.

Ifølge essayet skal han også ha kysset henne på munnen uoppfordret, noe hun ble sjokkert over. Moren til Lindsay kalte ham en sexistisk gris, og ba henne om å holde seg unna han.