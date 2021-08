– På grunn av omstendighetene, så er det beste jeg kan gjøre å tre til side, slik at de som skal styre får styre. Min fratredelse skjer i løpet av de neste 14 dagene, sa Andrew Cuomo i en direktesendt TV-tale.

Cuomo (64) er anklaget for upassende oppførsel og seksuell trakassering av til sammen 11 kvinner.

Selv har Cuomo nektet for at det er noe i anklagene og at han skal ha berørt noen på upassende vis.

Under TV-talen sa NY-guvernøren at han ikke klarer å ta igjen episoden hvor han skal ha ført hendene sine under genseren til sin daværende sekretær og tatt på brystene hennes. Dette skal ha skjedd i guvernørboligen på slutten av fjoråret.

Selv om han ikke husker episoden spesielt, bad han om unnskyldning overfor sin tidligere underordnede.

Han sier at han ikke har forstått hvor grensene har gått i tiden etter metoo.

– Jeg klemmer og kysser mennesker helt uformelt, og det har jeg gjort hele livet mitt. Det er slik jeg har vært så lenge jeg kan huske. I mitt hode har jeg aldri tråkket over en grense. Jeg forsto ikke hvor de nye grensene gikk, sa Cuomo.

Brittany Commisso fortalte om tiden som assistent for Andrew Cuomo i intervju med Jericka Duncan hos CBS. Intervjuet ble sendt på CBS mandag denne uken. Foto: AP

Har politianmeldt ekssjefen

Brittany Commisso har uansett politianmeldt sin tidligere sjef. I et intervju med TV-kanalen CBS tidligere i uken fortalte hun om flere hendelser.

– Guvernøren må holdes ansvarlig. Det han gjorde mot meg er et lovbrudd, sier hun i intervjuet.

Commisso, som hadde arbeidet som sekretær for Cuomo siden 2019, var frem til da kun kjent som «assistent» i granskingsrapporten som var blitt lagt frem noen dager før.

Arbeidsoppgavene som tillå sekretærstillingen var å skrive utkast til dokumenter, ta referater og betjene telefonen. Hun tilbrakte derfor store deler av arbeidsdagen sammen med Cuomo.

Rapport konkluderte med trakassering

I granskingsrapporten, som ble offentliggjort tirsdag 3. august, ble det konkludert med at guvernøren hadde seksuelt trakassert både nåværende og tidligere kvinnelige ansatte.

Granskingen ble utført av to advokater som snakket med til sammen179 personer.

Undersøkelsene ble satt i gang etter at flere kvinner kom med anklager om seksuell trakassering og upassende oppførsel mot guvernøren tidligere i år.

Ifølge advokatene utsatte Cuomo kvinner for upassende kyss, tok dem på brystene eller rumpa, kom med upassende bemerkninger om deres utseende og sexliv og skapte et fryktmiljø på arbeidsplassen.

USAs daværende visepresident Joe Biden og guvernør Andrew Cuomo sammen i New York i september 2015. Begge har vært rangert blant partiets og landets mest populære politikere. Denne uken bad presidenten partifellen trekke seg. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Presidenten bad han gå

Dagen etter at rapporten ble lagt frem, vedtok et flertall i delstatsforsamlingen å starte en riksrettsprosess mot guvernøren hvis han ikke gikk av frivillig.

Også partifeller som president Joe Biden og Nancy Pelosi, lederen av Representantenes hus, bad Cuomo om å gå av. Det samme gjorde en rekke fremtredende NY-politikere.

Biden skal ikke ha fått noen forhåndsvarsel om Cuomos avgang, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Var inngiftet i Kennedy-klanen

Andrew Cuomo har vært guvernør i New York siden 2011. Han har i perioder vært en av USAs mest populære politikere.

Han har vært regnet som ett av Demokratenes sterkeste kort, men har i mange år avvist at han har ambisjoner om å bli president.

Han var tidligere gift med Kerry Kennedy, datter av tidligere justisminister Robert F. Kennedy og niese av president John F. Kennedy.

Kennedy-familien har fortsatt en egen posisjon, både i Det demokratiske partiet og i USA. Men Cuomo skal aldri ha kommet veldig godt overens med den berømte familien.

Politisk har Cuomo sørget for at New York åpnet for homofile ekteskap, fikk økt minstelønnen som gjelder i delstaten og dessuten gjennomført store infrastrukturprosjekter.

I sitt virke som guvernør har han vært omringet av kvinnesaksaktivister og fremstod som en forkjemper for metoo-bevegelsen. Han undertegnet flere lover som beskytter kvinner mot seksuell trakassering på arbeidsplassen, noe som innhenter ham nå.

Andrew Cuomo holder pressekonferanse om koronasituasjonen i New York i april 2020. Daværende president Donald Trump og visepresident Mike Pence ser på fra Det hvite hus. Foto: Patrick Semansky / AP

I likhet med tidligere president Donald Trump er Cuomo en ekte New York'er, og den progressive demokraten ble en av Trumps største kritikere.

Cuomo fikk et nytt popularitetsoppsving på grunn av det som ble ansett som en vellykket håndtering av koronapandemien. New York var en av storbyene som først ble rammet av viruset og håndteringen i delstaten stod i sterk kontrast med hva som ble gjort på nasjonalt nivå.

Anseelsen har siden bleknet noe, etter anklager om at Cuomo bevisst holdt skjult koronadødstallene på sykehjem for å bedre statistikken.

Viseguvernør Kathy Hochul og guvernør Andrew Cuomo sammen etter gjenvalget i 2018. Nå overtar Hochul jobben til Cuomo. Foto: Caitlin Ochs / Reuters

Får sin første kvinnelige guvernør

Delstaten New York får nå sin første kvinnelige guvernør.

Kathy Hochul, som i dag er viseguvernør, tar over jobben når Cuomo formelt går av.

62-åringen er i likhet med Cuomo demokrat, og innvalgt til delstatsforsamlingen fra Buffalo. Hun har gått ut med støtte til Cuomo-anklagerne.

– Jeg tror på disse modige kvinnene, sa Hochul i forbindelse med granskingsrapporten.

Hun uttryktene at handlingene var «frastøtende» og «i strid med loven».