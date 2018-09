New York Times: Visejustisminister snakket om å få Trump fjernet

Visejustisminister Rod Rosenstein er mannen som både utpekte spesialetterforsker Robert Mueller og som har det overordnede ansvaret for etterforskningen av Russland-sporet.

I en artikkel fra The New York Times, beskyldes han nå for å ha diskutert å gjøre hemmelige opptak av Trump for å avdekke kaoset i Det hvite hus.

Han skal også ha diskutert muligheten for å finne regjeringsmedlemmer som ville fjerne Trump, gjennom det 25. grunnlovstillegget (muligheten til å fjerne en president som er uegnet til vervet).

Artikkelen har slått ned som en bombe i det politiske USA. Rosenstein selv avviser blankt opplysningene.

Fakta om Robert Muellers Russland-granskning Ekspandér faktaboks Tidligere FBI-direktør Robert Mueller (74) ble 17. mai 2017 utpekt av USAs visejustisminister Rod Rosenstein som en uavhengig spesialetterforsker med ansvar for å granske russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Formelt har Justisdepartementet og Rosenstein gitt ham i oppdrag å etterforske om russiske myndigheter blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget i 2016, hvorvidt det finnes noen tilknytninger mellom Russland og personer som kan knyttes til president Donald Trumps valgkamp, samt alle andre saker som måtte dukke opp direkte i forbindelse med etterforskningen.

Sistnevnte gir ham et ganske bredt ansvarsområde, noe flere eksperter tror innebærer at han også kommer til å se på om presidenten selv har brutt loven. Mueller kan dessuten selv be om utvidet mandat.

Allerede før Mueller ble utnevnt måtte Trump sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn da det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak uten å informere om dette. Flynn ble senere tiltalt

Justisminister Jeff Sessions har erklært seg inhabil i Russland-granskingen, etter at han unnlot å opplyse om flere møter med Kisljak i Washington. Også dette skjedde før Mueller overtok ansvaret for etterforskningen.

Så langt har minst 33 personer blitt siktet, tiltalt eller dømt i løpet av Muellers etterforskning.

George Papadopoulos ble siktet 3. oktober 2017. Han var en av Trumps åtte utenrikspolitiske rådgivere i valgkampen, og har erkjent seg skyldig i å ha løyet for FBI.

27. oktober ble Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort siktet. Han ble senere tiltalt for til sammen 18 lovbrudd, og kjent skyldig i åtte av dem – fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel, og for å ikke ha oppgitt en utenlandsk bankkonto. Manafort nektet hele veien skyld.

27. oktober ble også Manaforts forretningsparter Rick Gates siktet. Han erklærte seg skyldig, sa ja til å samarbeide med etterforskerne, og ble et sentralt vitne i rettssaken mot Manafort.

30. november ble Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn siktet. Han har erklært seg skyldig i å ha løyet til FBI om å ha kontaktet Russlands ambassadør på Trumps vegne.

2. februar i år ble Richard Pinedo, en mann fra California, siktet for identitetssvindel. Også han har erklært seg skyldig og samarbeider med Muellers etterforskning.

16. februar ble den London-baserte nederlandske advokaten Alex van der Zwaan siktet for å ha løyet om sin kontakt med Gates. Han var førstemann som ble dømt i forbindelse med etterforskningen, og måtte sone 30 dager i fengsel.

Samme dag ble 13 russere og tre russiske selskaper siktet for en rekke lovbrudd, deriblant innblanding i valget. Et av de russiske selskapene har nektet skyld.

13. juli opplyste justisdepartementet at en storjury på Muellers anmodning hadde tiltalt 12 agenter fra russisk militæretterretning for blant annet hacking av demokratene før valget.

14. september melder amerikanske medier at Manafort vil inngå en avtale med påtalemyndigheten som innebærer at han erkjenner seg skyldig på to punkter: Konspirasjon mot USA og sammensvergelse om å hindre etterforskningen.

En rekke store profiler er i tillegg avhørt i forbindelse med etterforskningen. Blant dem er Sessions, utenriksminister Mike Pompeo, Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon, og tidligere FBI-direktør James Comey, som ble sparket av Trump. NTB

FJERNE TRUMP: Visejustisminister Rod Rosenstein beskyldes for å ha diskutert muligheten for å finne regjeringsmedlemmer som ville fjerne Trump. Foto: Alex Brandon / AP

– Inneholder faktiske feil

«Artikkelen i The New York Times er ukorrekt og inneholder faktiske feil. Jeg vil ikke gi ytterligere kommentarer til en sak som er basert på anonyme kilder som åpenbart er partiske mot Justisdepartementet og som fremmer sin egen agenda», skriver han i et tilsvar til avisen.

«Men la meg være tydelig: Ut fra min personlige kontakt med presidenten, er det ikke noe grunnlag for å bruke det 25. grunnlovstillegget», legger han til.

Ifølge artikkelen skal uttalelsene til Rosenstein ha kommet våren 2017, etter at Trump hadde sparket FBI-direktør James Comey.

SPARKET: Tidligere FBI-direktør James Comey ble sparket av president Donald Trump i 2017. Foto: Cliff Owen / AP

Avisen har snakket med en rekke anonyme kilder som har beskrevet hendelsen.

En talsperson for justisdepartementet, har kommentert saken på vegne av en som var tilstede i rommet da kommentaren falt, ifølge avisen.

Personen som vil være anonym, bekrefter at Rosenstein snakket om å gjøre opptak av Trump, men at kommentaren var sarkastisk ment.

Men ifølge avisen, skal andre som var i rommet ha bekreftet at Rosensteins kommentar om hemmelige opptak, var seriøst ment.

Rosenstein var da fersk i jobben, men hadde allerede det overordnede ansvaret for Mueller-etterforskningen. Han var også sentral i at Comey ble sparket. Det var Rosenstein som skrev notatet som gjorde at Trump kunne fjerne FBI-direktøren.

Fjerne presidenten

Rosenstein skal ha diskutert både hemmelige opptak av Trump og muligheten for å finne regjeringsmedlemmer som ville bruke det 25. grunnlovstillegget til å fjerne presidenten.

Uttalelsene fra Rosenstein skal ha kommet til andre embetsmenn i justissektoren, blant dem fungerende FBI-direktør Andrew McCabe, ifølge avisen. Han har omtalt uttalelsene fra Rosenstein i sine egne notater, ifølge kildene til The New York Times.

Advokaten til McCabe, Michael Bromwich, sier i en uttalelse til avisen at hans klient tok notater for å «huske viktige diskusjoner han hadde med høyere tjenestemenn, og han tok vare på dem for å ha en nøyaktig gjengivelse av diskusjonene».

Notatene til McCabe ble seinere overlevert til spesialetterforsker Muellers kontor.

«Noen av notatene ble værende på kontorene til FBI etter at han ble sparket i januar 2018», ifølge Bromwich.

Og han legger til at «han har ingen formening om hvordan noen mediefolk skal ha fått tak i notatene»

Trumps sønn, Donald Trump jr. skriver på Twitter at «Ingen er sjokkert over at disse folka vil gjøre hva som helst som står i deres makt for å undergrave Donald Trump‬⁩».