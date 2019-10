New York Times: Trump må legge fram skattemelding

Donald Trump saksøkte statsadvokaten i New York for å stoppe utlevering av skattemeldingen hans, men fikk altså ikke medhold.

Dommeren var ikke enig i at Trump er immun for etterforskning av kriminelle forhold, melder New York Times. I den 75 sider lange dommen heter det at presidenten ikke er hevet over loven.

I september saksøkte Trump statsadvokaten i New York for å stoppe utleveringen av selvangivelsen. Presidentens advokater har hevdet at saken er politisk motivert og argumenterte med at «betydelige konstitusjonelle spørsmål» stod på spill.

Kjennelsen innebærer at påtalemyndigheten kan stevne Trump for å få tilgang til presidentens private og forretningsmessige selvangivelser fra de siste åtte årene.

Etterforsket «hysjpenger»

Demokratene har lenge krevd å få utlevert Trumps skattemeldinger. Under valgkampen i 2016 sa Trump at han ville offentliggjøre dokumentene, men dette har ikke skjedd.

I august krevde Manhattans statsadvokat at Trumps familiebedrift skulle legge frem dokumenter relatert til penger som har blitt brukt til å få pornostjernen Stormy Daniels til å tie om at hun angivelig hadde et seksuelt forhold til Trump.

Stormy Daniels hevder hun har fått penger for å holde tett om en affære med Donald Trump. Foto: Markus Schreiber / AP

Donald Trump benektet å ha hatt sex med Daniels. Hun fikk imidlertid utbetalt 130.000 dollar av Trumps daværende advokat Michael Cohen før presidentvalget i 2016. Det hevder hun var betaling for å få henne til å holde tett om saken.

Uten å nevne Trumps navn, sa Cohen den gangen at han gjorde dette på vegne av «kandidaten til et føderalt embete», noe som utvilsomt viste til Trump.

Ifølge New York Times har Trumps advokater varslet at dommen blir anket.

Michae Cohen soner for tiden en tre år lang fengselsstraff etter at han i fjor ble dømt for blant annet ulovlig valgkampfinansiering i forbindelse med utbetalingene.

Bakgrunn: Hysj-penger, tilståelse og en kanin