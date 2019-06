New York Times: Trump beordret torsdag angrep mot Iran

Ordren ble gitt i kjølvannet av at iranske styrker natt til torsdag skjøt ned en amerikansk drone. Mens iranerne hevder dronen befant seg over iransk territorium, påstår amerikanerne at dronen var i internasjonalt luftrom.

Operasjonen skal allerede ha vært på et tidlig stadium, ifølge New York Times, da den ble avblåst, med fly i lufta og skip i posisjon. Ifølge avisas kilder hadde Trump godkjent angrep på en håndfull mål, som radarstasjoner og rakettbatterier.

– President Trump godkjente militærangrep mot Iran til gjengjeldelse for nedskytingen av en amerikansk etterretningsdrone, men trakk godkjennelsen tilbake torsdag kveld, opplyser en ansatt i Trumps administrasjon.

Intense diskusjoner

Årsaken til at Trump endret mening er ikke kjent, skriver avisa, som også gjengir at det skal ha vært intense diskusjoner mellom presidentens sikkerhetsrådgivere, lederne i Kongressen og militære ledere.

Tidligere torsdag omtalte han Irans nedskyting av en amerikansk militær drone som en «stor feil».

En amerikansk kilde bekrefter overfor nyhetsbyrået Reuters at en drone av denne typen, en U.S. Navy MQ-4C Triton, er skutt ned. Dronetypen er utstyrt med infrarøde kameraer, så den kan overvåke gjennom skydekke. Foto: Handout . / Reuters

Det er ikke klart om Trump rett og slett endret mening rundt et angrep eller om det var administrasjonen som endret kurs pga. logistikk eller strategi. Det er heller ikke klart om planene for et angrep fortsetter.

Den foreløpige avbrutte operasjonen satt en stopper for det som ville vært presidentens tredje militære handling mot mål i Midtøsten. Trump har to ganger tidligere slått til mot mål i Syria, både i 2017 og 2018.

Hverken Pentagon eller det Hvite hus vil kommentere opplysningene, men ifølge New York Times er avisen ikke bedt om å holde tilbake artikkelen.

Innfører flyrestriksjoner

I morgentimene kom også meldingen om at den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA har innført et umiddelbart forbud mot alle amerikanske flygninger over Iran eller over Persiabukta eller Omanbukta.

Ordren ble gitt som en følge av den høye militære aktiviteten i området og den spente politiske situasjonen etter at Den iranske Revolusjonsgarden torsdag hadde skutt ned den amerikanske dronen til en verdi av 1,1 milliarder kroner et døgn tidligere.

– Dette representerer en risiko for amerikanske flygninger og økt fare for feilvurderinger eller feilidentifisering. Dette er vist ved den iranske bruk av bakke-til-luftrakett i nærheten av sivile luftruter over Omanbukta, skriver FAA i sin ordre.