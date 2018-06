New York Times: Facebook delte brukerdata med kinesiske selskaper

Blant selskapene som Facebook har delt brukerdata med er mobiltelefonprodusenten Huawei.

USA har den siste tiden undersøkt om Huawei har brutt amerikanske sanksjoner mot Nord-Korea, Iran og flere andre land. Kinesiske Huawei er smarttelefonmarkedets tredje største produsent. Selskapet blir av amerikansk etterretning sett på som en sikkerhetstrussel.

Ifølge The New York Times vil Facebook avslutte samarbeidet med selskapet i løpet av uka.

I tillegg opplyser Facebook å ha delt opplysninger om brukere med TCL, Lenovo og rundt 60 andre selskaper.

Det er ikke kjent om informasjonen har blitt misbrukt. Facebook har ikke besvart avisas forespørsel om å kommentere saken.

Datadelingsavtaler

Det siste halvåret har Facebook fått hard kritikk for sikkerhetshull. Facebook har erkjent at rundt 87 millioner brukere har fått lekket privat informasjon. I april ble også grunnleggeren av selskapet, Facebook-sjef Mark Zuckerberg, avhørt av det amerikanske Senatet og i Kongressen. Der innrømmet han at selskapet hadde gjort feil.

I forrige uke ble det kjent at Facebook har hatt datadelingsavtaler med blant annet Apple, Samsung, Microsoft og flere titalls andre selskaper. Dette gjør at selskapene får tilgang til personopplysninger om millioner av brukere og deres venner.

Avtalene skal ha gjort det mulig for Facebook å nå ut til langt flere mennesker. De innebar blant annet at selskapene som inngikk avtalene med Facebook kunne tilby brukerne populære tjenester som for eksempel chat, forskjellige versjoner av «like»-knappen og adressebok.

Lagret på telefonen

The New York Times skriver at kilder i Facebook sier at avtalene med de kinesiske selskapene lot dem få tilgang til detaljert informasjon om både brukeren og hans eller hennes venner.

Dataene som har blitt delt skal ikke være lagret på servere, men uten unntak på telefonene, oppgir Facebook til avisa.

– All Facebooks integrering med Huawei, Lenovo, og TCL har blitt kontrollert fra starten og Facebook har godkjent alt som er lagt, sier Francisco Varela, som er Zuckerbergs nestkommanderende i Facebook.