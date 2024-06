New York Times ber Biden trekke seg

– Biden er ikke den mannen han var for fire år siden, skriver avisen.

Oppfordringen om å trekke seg kommer etter TV-debatten mot Donald Trump natt til fredag.

Avisen skriver at Biden fremsto som en skygge av den store statsmannen han har vært. Videre skriver avisen:

«Under torsdagens debatt trengte presidenten å overbevise det amerikanske folk om at han var i stand til å fylle det krevende embetet han søker for fire nye år. Velgere kan ikke ventes å ignorere det som var tydelig å se: Mister Biden er ikke den mannen han var for fire år siden».

Slik som situasjonen er nå, tar presidenten en uforsvarlig stor sjanse ved å tviholde på kandidaturet, fortsetter avisen.

Joe Biden drev valgkamp fredag. Foto: AP

Har dårlig tid

Ifølge flere USA-kjennere er det nå tendenser til panikk hos Demokratene.

Partiet holder valgmøte i Chicago 19.–22 august der partiets kandidat formelt skal utnevnes.

Dersom partiet ønsker å bytte ut Biden med en annen kandidat, må det skje på møtet i Chicago.

Drev valgkamp

President Biden drev fredag valgkamp i New York.

I sin tale på et arrangement avviste han at han vil trekke seg.

– Jeg ville ikke stilt til valg på nytt dersom jeg ikke av hele mitt hjerte og sjel trodde at jeg kunne gjøre jobben. Det er for mye som står på spill, sa Biden.

Donald Trump holdt valgkamp i Virginia fredag. Foto: Steve Helber / AP

I kjent stil

Også Trump talte på et valgkamparrangement fredag.

Her fortsatte han i sin vante stil med harselering av Biden, men sa at han ikke tror Biden trekker seg.

– Mange folk sier etter forrige kvelds forestilling at Joe Biden kommer til å trekke seg. Men faktum er at det tror ikke jeg fordi han gjør det bedre på meningsmålingene enn noen av de andre demokratene de snakker om, sa Trump.