Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Cuomo ble kjent for sine rolige og ærlige daglige koronabrifinger i starten av pandemien. I mangel på informasjon fra Det hvite hus og tidligere president Donald Trump, ble Cuomo en stjerne og en suksesshistorie.

Noen snakket også om at han kunne slå Joe Biden i den demokratiske nominasjonen i 2020.

Han publiserte også i fjor høst en bok om ledelse under pandemien, som havnet på New York Times' bestselgerliste.

Nå slår suksesshistorien sprekker.

– Han er et sexistisk svin

Lindsey Boylan skrev på Twitter i desember at guvernøren skal ha seksuelt trakassert henne i flere år.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Nå forteller hun i et lengre essay om sine opplevelser på nettstedet medium.com. Om en arbeidsplass der sexistiske kommentarer og tilnærmelser var normalt.

– Han kom med lite smigrende kommentarer om vekta til kvinner. Han spøkte om forholdene til kolleger på deres bekostning. Og grunnen til at menn får de kvinnene de vil, er makt og penger, skriver hun.

Hun skal ha blitt redd da guvernøren inviterte henne til kontoret sitt i delstatshovedstaden i Albany.

Illustrasjon: New York Post

– Han viste meg rundt, men jeg holdt avstand. Da han stoppet og viste meg en sigarboks, en gave fra tidligere president Bill Clinton, kunne jeg ikke tenke på noe annet enn Monica Lewinsky.

Ifølge essayet skal han også ha kysset henne på munnen uoppfordret, noe hun ble sjokkert over. Moren til Lindsay kalte ham en sexistisk gris, og ba henne om å holde seg unna han.

Jukset med tall i frykt

Hendelsene Boylan beskriver føyer seg i en rekke flere uheldige saker rettet mot den populære guvernøren.

Cuomo og hans stab har fått kritikk i lang tid for å holde tilbake dødstall fra sjukehjem i delstaten.

Delstatsadvokaten i New York, Letitia James beskriver i en 76-siders rapport at over 15.000 mennesker har dødd av covid-19.

Det offisielle tallet fra delstaten er 8711, ifølge BBC.

– Jeg skal ødelegge deg

Det skal ha gjort flere demokratiske politikere rasende. Demokraten Ron Kim uttalte seg sterkt til de skjulte tallene. Hans onkel døde på et sjukehjem tidigere i fjor, ifølge New York Post.

Foto: Hans Pennink / AP

Avisen skriver også at han ble oppringt av Cuomo der han spurte om Kim var «en ærlig mann»?

– Jeg kan si til hele verden hvilken forferdelig person du er, og du er ferdig, skal guvernøren ha sagt så høyt at Kims kone hørte skriket gjennom telefonen.

– Du vil bli ødelagt!

Foto: BRYAN R. SMITH / AFP

Akseptert feil

Men ifølge et lydopptak tabloidavisen New York Post skal sitte på innrømmet hans stabssjef Melissa DeRosa at de dekket over tallene, i frykt for hva Trump-administrasjonen ville gjøre.

Cuomo selv har gått ut og sagt at de gjorde en feil, men sier tallene fortsatt stemmer, ifølge BBC. Men han vil ikke beklage det mange mener er unødvendig sorg og fortvilelse.

– Si unnskyld? Jeg har sagt vi skapte en unødvendig situasjon for mange. Vi skulle gitt informasjonen raskere. Men vi stod midt oppi en krise, sa han til reportere mandag.

New Yorks mindre populære ordfører Bill DeBlasio uttalte til den lokale NBC-stasjonen at Cuomos trusler ikke var noe nytt.

– Dette er klassisk Andrew Cuomo. Det er mange i denne byen som har fått høre hans vrede og blitt irettesatt.

Linsay Boyland håper nå at andre kvinner i hennes situasjon tørr å stå fram.