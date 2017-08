Bildene og nyhetene fra vannets herjinger i Houston de siste dagene, bringer mange vonde minner for innbyggerne i New Orleans. Mange i den kjente byen mener de kunne vært bedre forberedt.

Etterlyser flere tiltak

– Myndighetene burde ha jobbet mer med tiltak, sier Nancy Gunn.

Hun driver et gjestehus i New Orleans der hun nå har folk fra Houston boende.

– Det er jo ironisk at de har rømt fra flommen og kommet hit. Nå må vi gjøre alt for at de er i trygghet, sier hun til nyhetsbyrået AP.

Sammen med datteren Charlotte og mange andre jobber hun med å fylle sandsekker som skal beskytte dem mot flomvannet.

Nancy Gunn og datteren Charlotte henter sandsekker. Hun driver et gjestehus der hun huser folk fra Houston som har rømt fra flommen der. Foto: AP

Over 1.800 mennesker mistet livet langs USAs golfkyst da Katrina rammet i 2005. New Orleans klarte seg gjennom orkanen, men stormfloen etterpå var en katastrofe. Dikene rundt byen brast og 80 prosent lå etter hvert under opp til seks meter vann.

– Pumper og rør burde vært skiftet ut

Under Katrina druknet mennesker i sine hjem eller måtte redde seg opp på taket. I de tørre områdene ble det kaos da titusener av mennesker som ikke greide å evakuere, ble stadig mer desperate av mangel på mat og rent vann, uten at noen kom for å hjelpe dem.

– Det føles som om vi er satt 12 år tilbake. Jeg forstår ikke hvorfor ikke alle pumpene virker. De gamle pumpene og rørene her i byen skulle vært skiftet ut etter Katrina, sier Israel Freeman og slår ut med armene.

Israel Freeman er frustrert. Han mener de gamle vannpumpene, som er opptil ett hundre år gamle, burde vært skiftet ut etter Katrina. Foto: AP

Tirsdag ble 12-årsdagen for orkanen markert og Nancy Gunn sier mange fremdeles sliter.

– Vi i New Orleans er litt frustrert. Vi er sårbare og har vært det i 300 år.

13 pumper ute av drift

Guvernør John Bel Edwards mener myndighetene har lært av Katrina og forteller at 500 personer allerede er evakuert fra området rundt lake Charles, vest i Louisiana, melder CNN.

Mens meteorologene beroliger med at det ikke er ventet så mye nedbør over New Orleans, sliter byen med at 13 av pumpene som skal sørge for drenering i den lavtliggende byen er ute av drift.

Lørdag brøt systemet sammen og noen hundre eiendommer ble oversvømt.

Fordi flere områder i byen ligger lavere enn havoverflaten er bygget systemer slik at vann jevnlig blir pumpet ut av rør og kanaler i byen. Men noen av disse er mer enn ett hundre år gamle, melder CNN.