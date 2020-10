Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Koronaviruset er ikke politisk. Viruset vet ikke at det er et kommende presidentvalg, skrev guvernør i Nevada Steve Sisolak på Twitter.

Han la til at viruset er svært smittsomt. Og at ifølge landets folkehelseinstitutt så smittes to av tre fra personer som ikke har noen symptomer. Av den grunn anbefales det å unngå store sammenkomster.

Stigende smittetrend

Samtidig som guvernøren ytret seg på Twitter, hadde president Donald Trump velgermøte i den vippestaten Nevada. Nevada har ikke stemt for en republikansk presidentkandidat siden 2004. Her var det ekstra viktig å få kontakt med velgerne.

I likhet med flere andre velgermøter Trump har hatt siste tiden, står mange av dem som møter opp både tett og uten munnbind.

Bilde av demokraten Vernon Jones som ikke brukte munnbind mens han «crowdsurfet» under et valgmøte til president Trump Georgia lørdag, skapte også reaksjoner.

Helseeksperter skal ha advart om risikoen for å få koronavirus når store folkemengder er samlet på et sted. Det tok ikke demokraten Vernon Jones hensyn til under et valgmøte til president Trump. Foto: John Bazemore / AP

Nevada har en stigende smittetrend, og det bekymrer guvernøren.

– Jeg vet noen vil ta dette som en politisk uttalelse, men la meg være tydelig. Som guvernør i den store delstaten Nevada har jeg ansvaret for å beskytte alle innbyggerne. Ikke deres politisk tilhørighet, skriver han.

Guvernør Steve Sisolak og kona Kathy forhåndsstemte på lørdag iført munnbind. Foto: Steve Marcus / AP

Guvernøren har også lansert en kampanje som skal gi anerkjennelse til eiere av restauranter, matbutikker, barer og bowlingbaner som holder åpent samtidig som de følger de offisielle smittevernreglene.

Rådene gjelder for alle

Guvernøren mener landets ledere er forpliktet til å følge samme råd fra helsemyndighetene som alle andre.

I Nevada er det lov å ha opp til 250 mennesker samlet på samme sted.

– Ikke alle i Nevada som blir smittet av viruset vil ha tilgang til Walter Reed militærsykehus, slik som presidenten hadde, da han ble syk, skriver han.

President Donald Trump testet positiv på viruset i begynnelsen av oktober, og fikk behandling på Walter Reed.

Trump innrømmet at han hadde følt seg dårlig av koronaviruset, men at han fikk god hjelp av alle legene på sykehuset.

– Jeg følte meg ikke bra, men fikk medisin. Neste dag følte jeg meg som supermann. Det var helt utrolig, sa presidenten fra talerstolen i Nevada.

Også presidentkandidat Joe Biden tvitret under valgmøte til Donald Trump.

– Bruk munnbind, vask hendene dine. Stem ut Donald Trump, skrev Biden.

Biden kritiserte også Trump for uttalelsen om at USA er over kneika med tanke på koronapandemien og sa at smittenivået i landet har steget til det høyeste nivået på flere måneder.

– Ting blir verre, og han fortsette å lyve til oss om tingenes tilstand, sa Biden

Lørdag ble det kjent at helsedepartementet i Minnesota har sporet minst 20 smittetilfeller tilbake til et folkemøte president Trump hadde i Bemidji i september.

Fredag passerte USA 8 millioner smittetilfeller. Det har i gjennomsnitt vært over 53.000 nye smittetilfeller hver dag den siste uken.