Nettgiganter slår ned på falsk informasjon om koronaviruset

Facebook opplyser at de vil fjerne innhold med falske påstander og konspirasjonsteorier som kan være skadelig for mennesker som tror på dem.

Innhold som blir merket som usant av Facebooks faktasjekkere, globale helseorganisasjoner og lokale helsemyndigheter vil få begrenset spredning på både Facebook og Instagram.

«Det gjelder blant annet påstander som kan knyttes til fiktive kurer eller forebyggingstiltak, og påstander som skaper forvirring rundt tilgjengelige helseressurser,» skriver Facebooks helsesjef Kang-Xing Jin.

Fokuset vil først og fremst være på innlegg som har til hensikt å motarbeide behandling eller forholdsregler.

Facebook vil også øke innsatsen knyttet til faktasjekking på Instagram. Der kan enkelte emneknagger bli blokkert eller fjernet, mens andre gir brukeren et varsel med verifisert informasjon.

Noen utvalgte organisasjoner skal også få lov til å legge ut gratis reklame for å informere om viruset. Innlegg som har troverdig informasjon, skal prioriteres over andre innlegg.

Rykter og uriktige påstander sprer seg raskt på nett. Facebook og Google tar nå grep for å bremse ryktespredningen. Foto: Denis Charlet / AFP

Google, Youtube og Twitter tar grep

Google opplyser ifølge CNN at de vil legge ut en notis med oppdateringer fra Verdens helseorganisasjon (WHO) når brukere søker etter informasjon om viruset.

Google-eide Youtube skal promotere videoer fra troverdige kilder, og vil styre forslagene som kommer frem slik at de peker mot innhold fra nyhetskanaler og helsemyndigheter.

Twitter vil be brukere som søker etter koronavirus om å først besøke offisielle kanaler med informasjon om viruset.

I forrige uke opplyste Twitter at de hadde rundet 15 millioner innlegg om viruset.

Endringene gjelder foreløpig i 15 land og steder, deriblant USA, Storbritannia, Hongkong, Singapore og Australia.

WHO ut mot «infoepidemi»

WHO erklærte global folkehelsekrise i forrige uke. Over 17.000 mennesker er bekreftet smittet, og minst 360 er døde.

Søndag gikk også WHO ut mot det de kaller en «infoepidemi» som gjør det vanskelig å skille mellom fakta og rykter.

Det har blant annet blitt påstått at viruset er skapt i et laboratorium, at vaksiner allerede er klare og at antall døde og smittede er langt høyere enn de offisielle tallene.

WHO har blant annet fått spørsmål om hvorvidt røyk og gass fra fyrverkeri kan forhindre smitte. Svaret er nei.

De advarer også mot å bruke oljer eller kjemikalier for å hindre infeksjoner, men slår samtidig fast at det er trygt å motta pakker og brev fra Kina.

Også i Norge har det dukket opp Twitter-meldinger, falske artikler og Snapchat-bilder der det påstås at viruset har kommet til Norge. Det stemmer ikke.

