Nettgiganter advarer: Flere land prøver å påvirke USA-valget

Microsoft opplyste torsdag at den samme russiske etterretningsaktøren som hacket Demokratene i 2016 har forsøkt å komme seg inn i datasystemene til flere organisasjoner tilknyttet årets valg.

Over 200 organisasjoner er forsøkt rammet.

«Det vi har sett stemmer overens med mønsteret i tidligere angrep, som ikke bare er rettet mot spesifikk kandidater og valgkampmedarbeidere, men også konsulentene deres», skriver Microsofts visepresident Tom Burt.

Ifølge Burt er de fleste angrepene stanset av Microsofts sikkerhetssystemer. De peker på Russland, Kina og Iran som de mest aktive landene.

De russiske angrepene skal ha vært rettet mot begge partier. Angrepene som spores til Kina var rettet mot Joe Bidens valgkamp, mens iranske hackere skal være ute etter Trumps valgkamp, skriver BBC.

Det er ikke kjent om noen angrep har lykkes.

Frykter russisk innblanding mest

Ifølge The Guardian mener etterretningsmiljøet at russisk innblanding er den største faren.

Etter valget i 2016 konkluderte amerikansk etterretning med at aktører som handlet på vegne av den russiske regjeringen jobbet aktivt for å hjelpe Donald Trump med å vinne.

Det avviste Trump selv.

Onsdag sto en tidligere ansatt i USAs sikkerhetsdepartement frem og hevdet at Trump-lojale medarbeidere i departementet manipulerte etterretningsrapporter for å dysse ned trusselen fra russiske aktører og høyreekstreme.

Brian Murphy, som nå har mistet jobben og fått status som varsler, hevder han fikk beskjed om å stanse rapporter om russisk innblanding, og heller levere rapporter om Kina og Iran.

«Som president Trumps valgkampapparat er vi et stort mål, så det er ikke overraskende å se ondsinnet aktivitet rettet mot våre ansatte. Vi samarbeider tett med våre partnere for å minimere disse truslene», heter det i en uttalelse fra Trumps valgkampstab.

Google og Twitter strammer inn

Google og Twitter sier de er forberedt på store mengder feilinformasjon frem mot valget i november, skriver BBC.

Twitter opplyser at de vil innføre en mer aggressiv merking og fjerning av feilaktige opplysninger knyttet til valget. Det gjelder blant annet påstander om tidlige valgresultater og juks med stemmesedler, samt forsøk på å hindre valgdeltakelse.

President Donald Trump har fått flere av sine meldinger om valgjuks merket som villedende. Trump svarte med trusler om å stenge sosiale medier.

«Vi vil ikke tillate at vår tjeneste blir misbrukt i valgsammenheng. Ethvert forsøk på det, både innen- og utenlandsk, vil bli møtt med streng håndheving av reglene våre, som er like og rettferdige for alle», skriver Twitter.

Donald Trump hevder stemmegivning via post øker faren for valgjuks, men har ikke lagt frem bevis som støtter påstanden. Samtidig har regjeringen kuttet kraftig i budsjettene til postvesenet, og flere hundre postsorteringsmaskiner er fjernet. Foto: Logan Cyrus / AFP

Fjerner søkeforslag

Google vil gå gjennom flere søkeforslag og autofullføringer for å unngå at brukere blir lurt, spesielt når det gjelder påstander om en tidlig valgseier.

Alle søkeforslag som kan tolkes som påstander til fordel eller ulempe for en kandidat eller politisk parti, skal fjernes. Google vil også fjerne funksjonen som spår hva brukerne søker etter nå de forsøker å finne stemmelokaler eller regler og metoder for å stemme.

Facebook opplyste i forrige uke at de har tatt ned et nettverk av brukerkontoer og sider som tilhørte en russisk som tidligere har blitt anklaget for innblanding i 2016-valget.

Twitter suspenderte samtidig fem brukere fra samme nettverk.

Facebook vil også lage en egen merking som skal settes på innlegg der noen forsøker å erklære valgseier før resultatet er klart. De vil også stanse alle nye politiske reklamer den siste uka før valget.