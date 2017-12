Nettet snører seg sammen for Kirchner

En argentinsk dommer har tiltalt landets tidligere president Cristina Fernandez de Kirchner for forræderi mot staten, og har gitt ordre om at hun skal arresteres.

Tiltalen går ut på at hun har samarbeidet med en fremmed makt for å hindre etterforskning i den største terroraksjonen i argentinsk historie.

Med til historien hører en død statsadvokat – han som opprinnelig etterforsket påstandene mot Kirchner.

Kulehull i hodet

Statsadvokat Alberto Nisman ble funnet død like før han skulle legge frem en kritisk rapport om Kirchner. Nå viser en ny etterforskning at han ble myrdet. Foto: JUAN MABROMATA / Afp

I januar 2015 ble statsadvokat Alberto Nisman funnet i sitt hjem i Buenos Aires med et kulehull i hodet.

Han hadde laget en rapport med ytterst alvorlige påstander om daværende president Kirchner, og han skulle ha presentert den i parlamentet noen timer senere.

Rapporten gjaldt presidentens rolle i den såkalte «Irangate» om iranske myndigheters mulige rolle i den verste terrorhandling i argentinsk historie.

Terror mot jødene

85 mennesker ble drept og rundt 300 skadd da en voldsom bombeeksplosjon rammet det jødiske kultursenteret i Buenos Aires den 18. juli 1994.

Argentinske myndigheter, støttet av USA og Israel, pekte ut Hizbollah-militsen i Libanon og dens viktigste støttespiller, Iran, som skyldige i forbrytelsen.

Men til tross for årelang etterforskning ble terroristene aldri funnet, og forbrytelsen er til dags dato ikke blitt oppklart, et åpent sår i det jødiske samfunnet i Buenos Aires.

En minnetavle ved det jødiske kultursenteret i Buenos Aires forteller om terrorangrepet som drepte 85 mennesker. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Avtale med Iran

En ny utvikling i saken ble det likevel etter at Cristina Kirchner kom til makten. Hun gjorde en hemmelig avtale med iranske myndigheter.

Det var innholdet i denne avtalen statsadvokat Nisman ville presentere da han ble funnet død i januar 2015. Ifølge hans rapport gikk avtalen ut på at iranerne selv skulle finne og straffe de skyldige for terrorangrepet.

Til gjengjeld skulle de to land inngå en omfattende handelsavtale der iransk olje var en viktig faktor, het det i Nismans rapport.

Mord eller selvmord?

Men selv om rapporten sjokkerte argentinerne, var det et annet spørsmål som opptok dem enda mer: Hvordan døde Alberto Nisman?

Hundretusener av rasende argentinere gikk ut i gatene og beskyldte regjeringen Kirchner for å stå bak statsadvokat Nismans død. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Ifølge en etterforskning som ble beordret av Cristina Kirchners regjering, begikk den kjente statsadvokaten selvmord. Men hundretusener av mennesker gikk ut i gatene og anklaget myndighetene for å stå bak.

Etter at Kirchners peronistparti mistet makten for to år siden ble det satt i verk en ny etterforskning, og konklusjonen kom for noen dager siden: Nisman ble myrdet.

Inntil 25 års fengsel

To dager senere kom beslutningen fra en føderal dommer om å utstede arrestordre mot den tidligere presidenten. Hun tiltales altså for forræderi mot staten, en forbrytelse som har en strafferamme på opptil 25 års fengsel.

Kirchner er juridisk sett ikke mistenkt for medvirkning til drap på statsadvokat Nisman, men de to sakene er selvsagt nært knyttet til hverandre.

Det store spørsmålet er nå om arrestasjonen kan settes i verk. For ex-presidenten er nylig valgt inn i Senatet, og har derfor strafferettslig immunitet.

Korrupt regime

Cristina Kirchners regjeringstid i Argentina blir av de fleste kommentatorer sett på som en tid med omfattende korrupsjon og kameraderi.

Den tidligere presidenten er blitt etterforsket for grov økonomisk kriminalitet, og etterforskningen pågår fortsatt.

Cristina Kirchner anklages også for grove økonomiske forbrytelser. Nå er det bare hennes parlamentariske immunitet som kan redde henne fra å havne bak lås og slå. Foto: MARCOS BRINDICCI / Reuters

Ifølge politiet skal hun ha skaffet seg inntekter i milliardklassen ved å motta bestikkelser i forbindelse med offentlige byggeoppdrag, og ved å manipulere kursen på landets valuta.

Benekter alt

Men Cristina Kirchner har benektet alle anklager om økonomiske forbrytelser, og hun sier at arrestordren mot henne er uten grunnlag.

Da tiltalen var forkynt, innkalte hun til en pressekonferanse i Buenos Aires, der hun stemplet alle anklager som en politisk prosess fra landets sentrum-høyre-regjering.

– De har ingen sak mot meg. Det er ingen forbrytelse, og det er intet motiv. Dette vet regjeringen og det vet landets president, sa den tidligere argentinske presidenten.

Hva gjør Senatet?

Men til tross for Kirchners benektelse er det nå kun hennes parlamentariske immunitet som kan hindre at hun blir arrestert.

Det er ikke vanlig at en senator fratas denne beskyttelsen, men det skjedde ganske nylig med en av Kirchner-regjeringens ministre, som også er tiltalt for grov økonomisk utroskap.

Senatet kan egentlig ikke behandle saken før etter den argentinske sommerferien – altså i februar/mars, men det kan innkalles til spesialsesjon i store saker som denne.