Nettet snører seg rundt antatt hovedmann bak drapet som rystet Slovakia

Da Marian Kocner skulle sette fra seg sin røde Ferrari eller sin Bentley, svingte han med selvfølgelighet inn på parkeringsplasser for bevegelseshemmede og forlot bilen der.

Konfrontert med vanen av avisen Novy Cas svarte han «at han alltid betalte boten».

Mektige forbindelser

Penger har ikke vært noen mangelvare de siste tiårene for den tidligere tv-journalisten i den kommunistiske slovakiske kringkastingen, som svingte seg opp og ble mangemillionær da de mange statsbedriftene skulle privatiseres på 1990-tallet.

Siden har han preget både slovakisk forretningsliv og forsidene til slovakiske tabloidaviser. Gjerne avbildet på eksotiske feriesteder, hvor han «tilfeldigvis» har truffet på dem som styrer landet.

For Kocner er kjent og beryktet for sine mektige forbindelser. Både innen politikken og påtalemyndigheten.

Flere ganger var Marian Kocners navn på lister lekket fra politiet over personer som var mistenkt for å ha forbindelser til organisert kriminalitet. Uten at det fikk følger.

Truende telefonsamtale

Journalisten Jan Kuciak og nettavisen Aktuality.sk derimot forsøkte å trenge ned i Kocners forretningsaffærer.

I 2017 publiserte Aktuality.sk en rekke artikler om den kjente forretningsmannen, eiendomsentreprenøren og investoren. Gjennom artiklene fikk man innblikk i et gjentakende mønster av tvilsomme forretningsavtaler, muliggjort av gode forbindelser til politikere i regjeringspartiet Smer-SD og personer innen påtalemyndigheten.

Marian Kocner selv skal ha vært rasende.

– Du kan være sikker på at jeg vil følge med på deg, herr Kuciak. Jeg vil følge med på deg, din mor, din far og dine søsken, sa forretningsmannen til journalisten ifølge opptak fra telefonsamtalen i september 2017, som Aktuality.sk har publisert og som politiet har bekreftet er ekte.

Kocner skal i tillegg ha truet med å publisere informasjon om Kuciaks privatliv. Dette skal ifølge slovakiske medier ikke ha vært en ukjent metode. Andre som har trosset Kocner skal ha opplevd det samme.

Trusseltelefonen fikk ingen konsekvenser. Men nå kan nettet ha snørt seg sammen for forretningsmannen.

25. februar ble Jan Kuciak og Martina Kusnirova funnet drept. Tre dager senere brant lysene fortsatt foran bildet av dem i Bratislava og andre byer i landet. Foto: Bundas Engler / AP

Drapet som rystet Slovakia

For et halvt år etter at telefonsamtalen fant sted, en søndag morgen i februar 2018, ble Jan Kuciak funnet skutt og drept i hjemmet sitt noen mil utenfor hovedstaden Bratislava. Drept var også samboeren Martina Kusnirova.

Drapet på det unge paret rystet landet.

«For et anstendig Slovakia» stod det på plakatene som demonstrantene i Bratislava bar 9. mars 2018. Foto: Joe Klamar / AFP

Vanlige slovaker strømmet ut i gatene i protest. Med seg hadde de bilder av den unge gravejournalisten. Kveld etter kveld samlet de seg med krav om at det måtte ryddes opp.

De var lei korrupsjonen som preget landets styrende elite, og mafiametodene som viste seg å prege deler av næringslivet.

For til tross for truslene hadde Kuciak fortsatt å grave, og var i ferd med å avsløre systematisk bedrageri av store EU-midler.

Innblandet var italienske og slovakiske forretningsmenn, politikere, politifolk og den beryktede søritalienske mafiaen 'Ndragheta.

Artiklene om saken ble publisert etter hans død.

Journalisten som døde på grunn av sine avsløringer har blitt et symbol for Slovakia. Foto: Vladimir Simicek / AFP

1 million euro dempet ikke sinnet

Selv om regjeringen utlovet 1 million euro, eller 9,5 millioner norske kroner, i dusør til den som bidro med opplysninger om drapet, var det ikke nok til å stagge folks raseri.

Advokaten Zuzana Caputova feide ut de etablerte politikerne da folket skulle velge ny president i mars i år. Foto: Joe Klamar / AFP

Den første som måtte gå var innenriksminister Robert Kalinak, som viste seg å ha kjøpt et selskap av Marian Kocner mens han var minister. Deretter røk statsminister Robert Fico.

Og da president Andrej Kiska skulle erstattes, ble advokaten Zuzana Caputova overraskende valgt til hans etterfølger.

Caputova var selv ute i gatene sammen med hundretusenvis av andre for å vise sin avsky over drapet, og hun har lovet kamp mot korrupsjonen og de mørke miljøene.

1 million euro i belønning for opplysninger om drapsmannen kunne ikke redde statsminister Robert Fico (foran) og innenriksminister Robert Kalinak (t.h.). De måtte begge gå i mars 2018. En måned senere led den nasjonale politisjefen Tibor Gaspar (t.v.) samme skjebne. Foto: Vladimir Simicek / AFP

I fengsel

I fjor sommer ble Marian Kocner pågrepet. Ikke for drap, men for bedrageri. I mars, to dager før presidentvalget, kom drapssiktelsen. Påtalemyndigheten mener det er bevist at han beordret drapet på den unge gravejournalisten.

– Motivet bak drapet var offerets journalistiske arbeide, sa en spesialanklager på en høyprofilert pressekonferanse.

Navnet på anklageren holdes hemmelig og ansiktet var skjult på pressekonferansen av sikkerhetshensyn.

Siktelsen bygger på 15.000 sider med dokumentasjon fra etterforskningen.

Politiet mener å kunne bevise at Marian Kocner bestilte og betalte for drapet på Kuciak. Og at drapsmotivet var Kuciaks avslørende artikler om ham.

Selv nekter Marian Kocner all skyld og innblanding.

Nyhetsbyrået Reuters forsøkte flere ganger å få en kommentar fra Kocners forsvarer da siktelsen ble kjent uten å lykkes.

Marian Kocner er arbeiderklassegutten og tv-journalisten som ble mangemillionær etter Berlin-murens fall. Foto: Tomas Benedikovic / AFP

Nettverket slår sprekker

Rundt Kocner har imidlertid folk begynt å snakke.

En ekssoldat har i politiavhør tilstått at han var med på å drepe paret, ifølge den slovakiske kringkasteren RTVS og Akutality.sk.

Politiet mener soldaten var sjåfør for drapsmannen, en tidligere politimann.

De to, som skal være fettere, ble arrestert i fjor høst sammen med to andre personer.

Denne kvinnen skal ha vært Kocners fikser, som satte ut bestillingen av drapet. Foto: Vladimir Simicek / AFP

En av dem er en kvinnelig oversetter, en forretningsbekjent av Kocner som ifølge politiet hadde rollen som mellommann i drapsbestillingen.

I tillegg er enda en person i kretsen rundt Kocner siktet for å ha tilrettelagt drapet.

To av de arresterte samarbeider nå med politiet, ifølge politikilder som RTVS refererer.

De utelukker heller ikke at flere personer kan bli siktet for deltakelse i dobbeltdrapet.

Ifølge politidokumentene skal Kocner ha betalt 700.000 norske kroner for å få utført drapet.

Etter månedsvis med kritikk, slo politiet til i en storstilt aksjon og arrestert fire personer i september 2018. Foto: Vladimir Simicek / AFP

Leter etter drapsvåpenet

Ifølge politiet er ikke drapsvåpenet som Kocner og samboeren ble drept med funnet.

– Vi har ikke selve drapsvåpenet, men vi har bevis som viser hvilken våpentype som er brukt, har spesialanklageren opplyst til slovakisk media.

Ifølge de siste rapportene er dykkere fra politiet i ferd med å søke etter våpenet og andre bevis i en elv.

Etter å ha fått sterk kritikk for å ha lagt bort truslene mot Kuciak for halvannet år siden, forsøker nå politiet å rydde i rekkene.

To ledende tjenestemenn har måtte søke avskjed på grunn av forbindelsene til forretningsmannen. I tillegg måtte den nasjonale politisjefen gå av i fjor, en måned etter statsministeren og innenriksministeren.