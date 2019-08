Nettet knelte da Thailands konge presenterte sin konkubine: – Helt eksepsjonelt

I mai giftet kong Maha Vajiralongkorn av Thailand seg med Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya (40).

– Han har bestemt seg for å forfremme general Suthida til å bli dronning Suthida, het det i en uttalelse, ifølge BBC.

Bare én måned senere ble det kjent at kong Vajiralongkorn utnevnte en annen kvinne, Sineenat Wongvajirabhakdi (34), til å bli sin nye «gemalinne».

En gemalinne er en tittel på en offisiell, kongelig «konkubine», altså en kvinne som er i et forhold med en mann uten å være gift med ham. En gemalinne er altså ikke dronning.

Et udatert bilde, lagt ut av det thailandske kongehuset mandag, viser kong Maha Vajiralongkorn (67) og Sineenat Wongvajirabhakdi (34), i formelle klær. Foto: Thailand Royal Office / AP

Nettsiden knelte

Denne uken offentliggjorde det thailandske kongehuset en rekke bilder av kongen og hans nye konkubine. Bildene gir et lite, om enn regissert, innblikk i det i det kongelige ekteparets tilværelse.

Dette er ikke hverdagskost i et land der ett enkelt tilfelle av majestetsfornærmelse fortsatt kan straffes med opptil 15 år i fengsel, skriver CNN.

Ifølge Reuters skal pågangen for å få sett de nye bildene ha vært så massiv at nettsiden til det thailandske kongehuset brøt sammen kort tid etter at bildene ble publisert.

– Helt unikt

Marte Nilsen er seniorforsker ved PRIO og Thailand-ekspert. Foto: Prio

Det er kjent i Thailand at kongen har flere elskerinner. Seniorforsker Marte Nilsen ved PRIO sier at likevel er helt eksepsjonelt at kongen av Thailand har valgt å utnevne en offisiell gemalinne.

– Det er helt unikt at man velger å gjøre dette forholdet offisielt. Og særlig overraskende er det at dette skjer bare et halvt år etter at han giftet seg med dronningen. Kongen skilte seg fra sin forrige kone i 2014, sier Nilsen.

Nilsen forklarer at praksisen med å ha kongelige gemalinner var vanlig i Thailand på 1800-tallet, da landet var et absolutt kongedømme. Etter at landet gikk over til å bli konstitusjonelt monarki i 1932, har normene endret seg.

Ifølge The New York Times blir Sineenat den første offisielle gemalinnen siden 1921.

Et udatert bilde, lagt ut av det thailandske kongehuset mandag, viser kong Maha Vajiralongkorn (67) og Sineenat Wongvajirabhakdi (34) koser med en puddel. Foto: Thailand Royal office / AP

Jungelkriger

Bildene viser blant annet Sineenat ikledd militæruniform, mens hun blant annet flyr jagerfly og skyter med et automatgevær. Både Sineenat og dronning Suthida har bakgrunn fra den kongelige livgarde.

I en tekst som ledsager bildene heter det at Sineenat er født i 1985, i den thailandske provinsen Nan, ifølge den thailandske allmennkringkasteren PBS.

Et annet bilde viser kong Vajiralongkorn og Sineenat i mer formelle klær, med 34-åringen sittende ved siden av den 67 år gamle kongens stol.

Ifølge den korte biografien ble 34-åringen uteksaminert som militærsykepleier i 2005, før hun tjenestegjorde i det thailandske forsvaret.

Her skal hun blant annet ha fått opplæring i hvordan man kriger i jungel, i tillegg til å lære fly jagerfly.

– Ikke tvil om at det snakkes om

Nilsen ved PRIO sier det er vanskelig å si akkurat hva folket i Thailand mener om den nye gemalinnen.

– Dette ikke er noe det snakkes om offentlig. Det ville vært et brudd på loven om majestetsfornærmelse, sier Nilsen, som legger til:

– Det er ikke tvil om at dette er noe man snakker om rundt omkring i Thailand, blant folk som kjenner hverandre godt. At kongehusets offisielle nettsted brøt sammen samme dag som de offisielle bildene av Sineenat ble publisert, er en god indikator på oppmerksomheten som finnes rundt denne saken.

Et udatert bilde, lagt ut av det thailandske kongehuset mandag, viser Wongvajirabhakdi i et jagerfly. 34-åringen har tittelen major fra sin tid i det thailandske forsvaret. Foto: AP

Skandaleprins

Kong Maha Vajiralongkorn ble kronet i tre dager lang seremoni i mai. Prislappen var om lag 270 millioner kroner, ifølge nyhetsbyrået AP.

Som prins levde Vajiralongkorn i mange år et utsvevende liv i Europa, preget av fester, kvinnelige bekjentskaper og skandaler. Han har tidligere vært gift med tre andre kvinner og han har i alt sju barn.

I 2007 skrev BBC at det lenge var knyttet bekymring til arverekkefølgen i Thailand, fordi mange fryktet at Vajiralongkorn ikke evnet å leve opp til sin fars utøvelse av kongerollen.

De siste årene har det vært en rekke saker i internasjonale medier om Vajiralongkorns korte ekteskap, nakenskandaler og overdådige luksusvaner.

I 2007 dukket det også opp en video av den daværende prinsens daværende kone, som ikke hadde på seg annet enn en truse.

Ifølge The Guardian var anledningen puddelen «Foo Foo»s fødselsdag. Den avdøde hunden var for øvrig utnevnt til kaptein av det thailandske forsvaret, ifølge den britiske avisa.