Nettangrep ga drivstoffmangel – viktig oljeledning delvis gjenåpnet

Det var et dataangrep som gjorde at den viktige oljeledningen Colonial Pipeline for få dager siden var ute av drift.

Colonial Pipeline leverer rundt 45 prosent av alt drivstoff på østkysten i USA. Den ble tidligere i mai rammet av et løsepengevirus.

Oljeledningen transporterer bensin, diesel, flybensin og fyringsolje fra raffinerier. Rørledningsnettet strekker seg fra Texas til New Jersey.

Stansen skapte frykt for at drivstoffmangel vil få prisene til å skyte i været før helligdagen Memorial Day, som er en uoffisiell oppstart for reisesesongen i landet.

Lange køer utenfor bensinstasjonene i USA. Foto: Sean Rayford / AFP

60 prosent tomme bensinstasjoner

Og oljeprisene steg som følge av usikkerheten knyttet til dataangrepet. For når det blir mindre bensin å selge, men etterspørselen er den samme, blir bensinen dyrere.

Amerikanerne hamstret derfor bensin. Til CBS News fortalte flere at de måtte stå i kø i timer. Folk panikkjøpte bensin, diesel og annet drivstoff.

Ifølge Reuters var 60 prosent av bensinstasjonene i Atlanta tomme for bensin.

Det samme gjaldt 65 prosent av bensinstasjonene i North Carolina. Og 43 prosent av bensinstasjonene i Georgia.

Tirsdag kunngjorde USAs miljødirektorat (EPA) en ukes lang pause i reglene for utslipp og luftforurensing i flere stater for å avhjelpe forsyningsproblemene.

Flere amerikanske delstater erklærte også unntakstilstand.

Flere bensinstasjoner var tomme for drivstoff. Foto: Logan Cyrus / AFP

Hackerne sier de «ikke mente å skape trøbbel»

Ifølge FBI står hackergruppen Darkside bak angrepet. Gruppen blir beskrevet av vestlige sikkerhetseksperter som et kriminelt nettverk.

USAs president, Joe Biden, har sagt at det ikke finnes bevis for at Russland står bak. Men, ifølge Biden, finnes det indikasjoner på at løsepengeviruset stammer fra Russland.

Ifølge BBC har Darkside publisert en uttalelse, hvor de sier at de ikke «mente å skape trøbbel». Og at de ikke visste at noen hadde angrepet oljeledningen:

– Fra og med i dag skal vi sjekke hvert selskap de vi jobber med vil hacke, for å forhindre at det blir sosiale konsekvenser i framtiden, sier Darkside.

Torsdag kveld er både prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) og prisen på et fat amerikansk lettolje (WTI) på vei ned.

Og selv om Colonial Pipeline nå er gjenåpnet, skriver blant annet Cnet at det kan ta tid før oljeledningen fungerer som normalt.

Flere bensinstasjoner var tomme for drivstoff. Foto: Andrew Caballero-reynolds / AFP

Bloomberg: Betalte løsepenger

Flere medier, blant andre Washington Post, har meldt at det var uaktuelt for Colonial Pipeline å betale løsepengene som hackerne krevde.

Men ifølge Bloombergs kilder betalte selskapet nærmere 40 millioner kroner i løsepenger til hackerne.

Utbetalingen skal ha skjedd bare timer etter at dataangrepet lammet oljeledningen.

Løsepengene skal ha blitt betalt gjennom en komplisert transaksjon med kryptovaluta, og amerikanske myndigheter skal ha blitt gjort kjent med dette.

Straks hackerne hadde mottatt beløpet, ga de Colonial Pipeline nødvendig informasjon om hvordan de kunne gjenåpne datanettverket sitt. Prosessen har imidlertid tatt tid, og først etter fem dagers stans var driften torsdag delvis i gang igjen.