Netanyahu: – Vi forsøker å unngå sivile tap, men har ikke lykkes med det

I et intervju med CBS hevder statsminister Netanyahu at Israel hadde «sterke indikasjoner» på at det ble holdt gisler på Shifa-sykehuset på Gazastripen. Dette var en av grunnene til at soldater tok seg inn på sykehuset natt til onsdag.

– Hvis de var der, var de tatt ut. Vi har etterretningsinformasjon om gislene. Men jo mindre jeg forteller, jo bedre er det, sier Netanyahu.

Det israelske militæret (IDF) har opplyst at det ikke ble funnet noen gisler på selve sykehuset.

To gisler funnet døde

Torsdag kveld kom meldingen om at en bortført kvinne ble funnet død i en bygning i nærheten av al-Shifa sykehuset.

IDF har identifisert kvinnen som 65 år gamle Yehudit Weiss. Hun var blant dem som ble bortført i grensebyen Be'eri 7. oktober da Hamas og andre militante palestinske grupper gikk til angrep på israelske byer og landsbyer.

Fredag morgen kom nyheten om at ytterligere et gissel ble funnet død i nærheten av sykehuset.

Det skal ifølge IDF dreie seg om en 19 år gammel kvinnelig israelsk soldat ved navn Noa Marciano som tidligere denne uken ble rapportert død.

Hamas publiserte mandag en video av soldaten der hun var i live etterfulgt av bilder hvor de hevdet hun ble drept i et av de israelske luftangrepene mot Gaza. Dette er ikke dokumentert fra uavhengige kilder.

Rundt 240, sivile og soldater, ble tatt som gisler. Frem til nå er fire av dem sluppet fri. Samtlige er kvinner og to av dem er amerikanske statsborgere.

– Sivile dødsfall er en tragedie

I intervjuet hevder Netanyahu at Israel gjør alt landet kan for å ikke ramme sivile i kampen mot Hamas, inkludert å slippe løpesedler med oppfordring til å flykte.

– Alle sivile dødsfall er en tragedie. Vi skulle ikke ha hatt noen, for vi gjør alt vi kan for å få sivile i sikkerhet, mens Hamas gjør alt de kan for å sette dem i fare, statsministeren.

Han hevder Israel prøver å knuse Hamas med minimale sivile tap.

– Vi prøver å minimere tallet på sivile ofre, men dessverre har vi ikke lyktes, sier statsministeren.

Han sier også at Israel vil snakke om en våpenhvile først når Hamas har sluppet gislene de holder fanget.

I intervjuet med CBS hevder den israelske statsministeren at regjeringen nå er nærmere enn før bakkeinvasjonen ved å få gislene fri. Han sier at bakkeoperasjonen har satt press på Hamas for å inngå en våpenhvile.

Statsministeren vil ikke si noe om muligheten for å slippe fri palestinske fanger i bytte mot israelske gisler og omtaler dette som konfidensielt.

Israelske soldater i sykehuskomplekset Al Shifa i Gaza by 15. november 2023. Bildet er offentliggjort av det israelske forsvaret. Foto: Reuters

Tunnelsjakt

Den israelske hæren (IDF) hevder at de fant en operativ tunnelsjakt og et kjøretøy med store mengder med våpen inne i al-Shifa sykehuskomplekset i Gaza torsdag. De hevder de har dokumentasjon i form av video og bilder, hvor deler av materialet er offentliggjort.

Torsdag kveld sa talsperson for IDF, Daniel Hagari, at hærens ingeniører jobber med å avsløre tunnelinfrastrukturen, skriver CNN.

Israel har en rekke ganger hevdet at Hamas har et underjordisk hovedkvarter under sykehuset.

Noe de Hamas-kontrollerte palestinske helsemyndighetene benekter og omtaler de israelske påstandene som «grunnløse løgner». De anklager Israel for å gi «falske scenarioer, oppdiktede narrativer og forvrengt informasjon», i en skriftlig uttalelse.

De hevder at den israelske hæren har ødelagt flere avdelinger på sykehuset etter at de tok seg inn på sykehuset onsdag.

Myndigheter: Over 11.500 drept

På Gazastripen er over 11.500 mennesker drept og tusenvis av andre såret etter over 40 dager med kraftige israelske angrep, ifølge palestinske helsemyndigheter på Gazastripen.

I Israel ble om lag 1200 mennesker drept da Hamas gikk til angrep 7. oktober, ifølge israelske myndigheter. Opptil 1500 Hamas-krigere ble ifølge Israel drept i angrepet. 50 israelske soldater og offiserer er så langt drept i bakkeinvasjonen av Gaza.