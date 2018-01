Netanyahu: – Palestinerne er bortskjemte

Netanyahu sa han ville unngå å bruke «merkelapper» på en framtidig løsning for palestinerne.

I stedet foreslo han en «ny modell» for palestinsk selvstyre, der Israel beholder ansvaret for sikkerheten i de palestinske områdene.

– Forfriskende Trump

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere gitt uttrykk for støtte til tostatsløsningen. Gårsdagens utsagn tyder på at han ikke utelukker et delvis selvstyrt Palestina som en slags enklave i et område der Israel kontrollerer sikkerheten. Foto: Laurent Gillieron / AP

I virkeligheten er dette bare et skritt videre i forhold til det Israel har hevdet lenge, nemlig at Israel må ha kontroll over yttergrensene i en eventuell palestinsk stat, mot Jordan og Egypt.

Netanyahu sa også at president Donald Trump står for «en forfriskende tilnærming», i og med at han har truet med å holde tilbake penger både til palestinske flyktninger og til palestinske selvstyremyndigheter.

Han holdt fast ved at dette er det som skal til for å få palestinerne tilbake til forhandlingsbordet.

Israels statsminister fastholder at det ikke finnes noen som kan erstatte USA som fredsmegler.

Trump: Jerusalem er avgjort

– Vi har fjernet Jerusalem fra forhandlingsbordet, sa president Donald Trump til media under møtet med Netanyahu i går.

USAs leder mener at saken ble avgjort i og med at han 6. desember anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.

Klippedomen ble bygget på Tempelhøyden i Jerusalem på slutten av 600-tallet. Den ble bygget på stedet for profeten Muhammed ifølge islamsk tradisjon påbegynte sin himmelfart. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Men palestinerne mener at USA dermed har utelukket seg selv fra rollen som fredsmegler, og president Mahmoud Abbas nektet å møte visepresident Mike Pence da han besøkte Israel tidligere i uka. Palestinerne ønsker Øst-Jerusalem som hovedstad i en framtidig stat, og fastholder at Jerusalems status må avgjøres ved forhandlingsbordet.

– De som sier at Jerusalem er fjernet fra forhandlingsbordet sier også at fred ikke lenger er noe tema, sa palestinernes tidligere sjefforhandler, Saeb Erekat i en kommentar til gårsdagens utsagn fra Trump.

– Mangel på respekt

– Når palestinerne viser manglende respekt for vår store visepresident, og vi gir dem hundrevis av millioner i dollar i støtte, er det ingen som forstår det. De pengene vil ikke fortsette å gå til dem med mindre de setter seg ned og forhandler om fred, sa Trump.

USAs visepresident Mike Pence ber ved Vestmuren, eller "Klagemuren" i Jerusalem, 23. januar i år. Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

Men trusselen om å holde tilbake rundt 300 millioner dollar i årlig støtte til FNs organisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA, kom allerede i begynnelsen av januar, og vel halvparten av beløpet som skulle vært overført i januar ble ikke betalt ut ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Palestinernes president mangler mot

USAs FN-ambassadør Nikki Haley under møtet i FNs sikkerhetsråd 25. januar. Foto: EVAN SCHNEIDER / AFP

Under et møte i FNs sikkerhetsråd i går sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley at USA ikke kommer til å «løpe etter en palestinsk ledelse som mangler det som trengs for å oppnå fred».

– Den palestinske presidenten mangler mot og vilje til fred, sa Haley om Mahmoud Abbas ifølge nyhetsbyrået AFP.

Men 21. desember stemte et stort flertall i FNs hovedforsamling for en resolusjon som sa at USAs anerkjennelse av Jerusalem som hovedstad i Israel er ugyldig.

