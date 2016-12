Netanyahu: – Å støtte FN-avstemming er en krigserklæring

Ifølge rapporter i Israelsk media skal den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu ha advart New Zealands utenriksminister Murray McCully før fredagens avstemming.

– Dette er en skandaløs avgjørelse. Jeg ber deg om at du ikke støtter den. Hvis du fortsetter støtten vil det fra vår side bli sett på som en krigserklæring. Det vil ødelegge våre relasjoner og det vil bli konsekvenser, skal Netanyahu ha sagt, ifølge The Guardian.

Israel har gått svært hardt ut mot alle som stemte for eller avsto fra å stemme under avstemningen i FNs sikkerhetsråd fredag der det ble krevd stans i all bygging av bosettinger på den okkuperte Vestbredden.

Mener USA står bak

Resolusjonen ble vedtatt da USA avsto fra å stemme i Sikkerhetsrådet fredag kveld. De 14 andre medlemmene av Sikkerhetsrådet stemte for forslaget.

Vanligvis har USA lagt ned veto i Sikkerhetsrådet mot resolusjoner som kritiserer Israel, men denne gang valgte USA å avstå.

20. januar blir Donald Trump amerikansk president og på Twitter gjør han det klart hva han mener om at USAs ikke brukte sin veto.

– Vi kan ikke fortsette å la Israel bli behandlet med total forakt og mangel på respekt. De pleide å ha en fantastisk venn i USA, men ikke nå lenger, skriver den påtroppende presidenten, før han fortsetter:

– Begynnelsen på slutten var den horrible Iran-avtalen og nå dette. Hold dere sterke, Israel. 20. januar nærmer seg, skriver Trump.

Netanyahu skal også ha truet med å tilbakekalle Israels ambassadør fra New Zealand. McCully skal derimot ha nektet å la seg true.

– Denne resolusjonen er i samsvar med vår politikk og vi vil støtte den, skal han ha svart.

