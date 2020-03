Netanyahu vinner valget, men hans største kamp gjenstår

Tegnene var der allerede idet man gikk inn på Likuds valgvake i går kveld, timer før valgdagsmålingene ble offentliggjort.

Kanskje var det de blå ballongene, som glimret med sitt fravær i de andre to valgene, men som nå ga et inntrykk av at noen ønsket å feire.

Fra Netanyahus valgvake. Foto: RTV

Kanskje var det de store plakatene av Netanyahu selv, der han skuet fornøyd og full av selvtillit ut i lokalet. Eller kanskje var det bare noe med stemningene, som var lettere og mer optimistisk enn den tyngende atmosfæren som preget de forrige valgvakene, der Likud-frivillige gikk rundt med alvorlige ansikter.

Da valgdagsmålingene ble offentliggjort klokken 21 norsk tid, var det jubel i lokalet. De var langt bedre enn meningsmålingene før valget tydet på, og selv om en flertallsregjering riktignok var ett mandat unna, så var det innen rekkevidde.

Netanyahu kalte det en «enorm seier» i sin seierstale i natt.

– Dette er en seier mot alle odds, for vi var møtt med mektige krefter. De hadde allerede skrevet vår nekrolog. Våre motstander sa Netanyahu-tiden var over, sa han til stor jubel.

Dermed viste Netanyahu igjen sine motstandere hvorfor de skal være forsiktige med å spå slutten på Netanyahu-tiden.

Neppe et fjerde valg

I morgentimene torsdag er Netanyahus seier i alle overskrifter i Israel, selv om de offisielle resultatene ennå ikke er klare. De foreløpige resultatene klokken ti norsk tid antyder at Netanyahus Likud-parti får 36 seter, sammenlignet med 32 seter til hovedutfordrer Benny Gantz’ partiallianse Blått og Hvitt. Sammen med koalisjonspartnerne har det totale antall seter for Netanyahus høyreside svingt mellom 58 og 64 mandater de siste timene, mens det nå ligger på 59. Netanyahu trenger minst 61 av de 120 setene i Knesset for å sikre flertallet.

Hvis Netanyahus koalisjon skulle ende med et sete eller to unna den magiske grensen på 61, er det imidlertid ventet at han vil inngå allianser, kanskje med individuelle Knesset-medlemmer, som kan komme til å gi ham flertallet han trenger.

Et alternativ som imidlertid kan true en valgseier for Netanyahu er hvis partiet til nasjonalisten Avigdor Lieberman, som nå ligger an til å få syv seter, slår seg sammen med sentrums-venstre-blokken til Gantz, som foreløpig ser ut til å få 54 seter totalt. Men dette kan bli vanskelig å svelge for de høyrevridde velgerne til Lieberman, spesielt fordi det innebærer en allianse med de arabiske partiene.

Derfor er kanskje en Netanyahu-seier likevel det mest sannsynlige utfallet. Kommentatorer i israelske medier har nesten sluttet å snakke om risikoen for et fjerde valg. Nå er fokuset på hva som skjer videre. For selv om valget kanskje avslutter én periode med politisk ustabilitet – med død løp mellom Netanyahu og utfordrer Benny Gantz, tre valg på mindre enn et år og en nærmest kontinuerlig, skitten valgkamp – så har det åpnet en ny.

I retten om to uker

For Netanyahu er ikke bare den mest lengstsittende statsministeren i Israels historie, han skriver seg også inn i historiebøkene som den første sittende statsministeren i landet som er blitt tiltalt for korrupsjon.

Rettssaken mot ham begynner etter planen i Jerusalem allerede 17. mars, altså om akkurat to uker.

Han er tiltalt for korrupsjon, bedrageri og misbruk av tillit, i totalt tre saker. I to av sakene er Netanyahu anklaget for å ville skaffe seg god omtale i israelske medier, mot at medieeierne ble lovet fordeler i sin næringsvirksomhet. I den tredje saken er Netanyahu anklaget for å ha mottatt dyre gaver som sigarer og champagne i bytte mot politiske tjenester.

Rettssaken mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu begynner i Jerusalem 17. mars. Foto: Menahem Kahana / AFP

Netanyahu hevder at anklagene mot ham er feilaktige og kaller det en «heksejakt.» Hans velgere har åpenbart ikke latt seg skremme av tiltalen – enten fordi de ikke så et bedre alternativ i tidligere hærsjef Benny Gantz, eller fordi de tror på Netanyahu når han kaller anklagene politisk motivert.

Aviad Glickman, juridisk korrespondent for den israelske TV-stasjonen Kanal 13, sier at Netanyahus advokater antakelig vil forsøke å utsette rettssaken, hvis han virkelig vinner. Han sier også at Netanyahu eventuelle gjenvalg kan være bekymringsfullt for rettssystemet: Netanyahu kan for eksempel komme til å forsøke å sparke riksadvokaten som tiltalte ham, eller undergrave rettssystemet på annet vis.

Immunitet eller forsinkelser?

Ifølge israelsk lov trenger ikke en sittende statsminister å trekke seg mens rettsprosessen pågår. Selv om en dom kan komme i løpet av noen måneder, kan anker ta flere år – dermed kan Netanyahu bli sittende en god stund.

Han vil dessuten ha all mulige interesse av å forsinke prosessen så langt det er mulig. Tidligere har han forsøkt få gjennom lovendringer som gir ham immunitet. Nå får han kanskje flertallet han trenger for det, men tiden kan være i ferd med å renne ut, hvis rettssaken virkelig begynner om to uker.

Netanyahu vil bruke det populistiske argumentet at det er folket, ikke rettsvesenet, som bestemmer hvem som skal være statsminister, sier professor Gideon Rahat ved Det hebraiske universitetet og analytiker ved tankesmien Israel Democracy Institute, til NRK.

Yohanan Plesner, leder for Israel Democracy Institute, sier i en uttalelse at hvis Netanyahu vinner valget, så er Israel på vei mot «grunnlovsmessig usikkerhet,» der «en mann som er ansvarlig for institusjonene som sikrer lov og orden selv må kjempe for å renvaske seg i retten.»

Mulig annektering

For palestinerne er valgresultatet nedslående. I valgkampen har Netanyahu lovet å annektere deler av okkuperte Vestbredden, deriblant Jordan-dalen og israelske bosettinger som er ulovlige ifølge folkeretten. Naftali Bennett, leder for ytre høyre-partiet Yamina, en av Netanyahus koalisjonspartnere, sa i går at «annekteringsregjeringen» har vunnet valget.

Under Netanyahus forrige regjering – som var den mest høyrevridde i Israels historie – har dessuten bygging av bosettinger på okkuperte Vestbredden økt dramatisk.

Saeb Erekat, generalsekretær for PLO, skriver dette om valgdagsmålingen på Twitter:

«Det er tydelig at bosettinger, okkupasjon og apartheid har vunnet det israelske valget. Netanyahus valgkamp handlet om å fortsette okkupasjon og konflikt. Noe som vil tvinge mennesker i regionen til å leve ved sverdet: fortsettelse av vold, ekstremisme og kaos.»

Det som gjør situasjonen spesielt kritisk for palestinerne, er at Netanyahu har fått grønt lys fra USAs president Donald Trump. I januar offentliggjorde Trump sin såkalte fredsplan for Midtøsten – til stor kritikk internasjonalt – der han åpner for annektering av Jordan-dalen og andre deler av okkuperte Vestbredden.

Kanskje derfor tror noen palestinere at utsiktene ikke ville vært betraktelig lysere dersom Benny Gantz hadde vunnet valget.

– Jeg tror ikke det utgjør noen forskjell hvem som vinner valget, sa Mustafa Barghouti, palestinsk politiker og aktivist og generalsekretær for Palestinian National Initiative, til NRK like før valget.

Både Gantz og Netanyahu fører rasistisk politikk overfor palestinerne. Begge er enige i den veldig farlige Trump-planen, og begge vil annektere Jordan-dalen og de ulovlige israelske bosettingene på Vestbredden, noe som betyr å drepe muligheten for en tostatsløsning.

Skitten valgkamp

Valget viser hvorfor Netanyahu blir kalt en politisk overlever. For bare noen måneder siden snakket kommentatorer om begynnelsen på slutten av den lange Netanyahu-tiden. To valgnederlag på rad, en utfordrer som var den tøffeste han har hatt på ti år, samt korrupsjonstiltalen, så ut til å bli for mye for statsministeren.

Nå ser «Kong Bibi» ut til å ha gjort et comeback få ventet.

Men valgkampen han førte, viste igjen at Netanyahu ikke lar seg stanse av mye. Valgkampen kritiseres for å ha vært skitten, rasistisk og personlig. Han antydet blant annet at Gantz hadde hemmeligheter som truet nasjonal sikkerhet, og at han hadde mye å skjule også i sexlivet.

Benny Gantz. Foto: Menahem Kahana / AFP

Hardt gikk retorikken også utover Israels arabiske minoritet, som utgjør rundt en femtedel av befolkningen. Netanyahu spilte på mistenksomhet og rasisme overfor arabere, ved å igjen og igjen gjenta at Gantz ikke ville klare å danne koalisjon uten de arabiske partiene, og at dette ville kunne gå utover hans evne til å føre militærkampanjer i regionen. Han fremstilte landets arabiske minoritet som en slags indre fiende.

Da han avla sin stemme i går, kritiserte Israels president Reuven Rivlin det han kalte en «skitten og forferdelig valgkamp.»

Valgresultatet avslutter kanskje et kapittel med ustabilitet i israelsk politisk historie, men det har hatt en pris – og kan fortsette å få det.