Netanyahu kom med beskjeden om utsettelse i en TV-sendt tale mandag kveld. – Jeg tar en timeout for å ha dialog, sa han.

Den israelske nasjonalforsamlingen Knesset tar pause i neste uke for å markere jødisk påske.

– Det er en ekstrem minoritet som er villig til å splitte nasjonen, sa Netanyahu da han talte til nasjonen om utsettelsen.

Han sa at han vil gjøre alt han kan for å få til en løsning. – Vi ønsker å nå fram til en bred enighet, sa Netanyahu.

Demonstranter samlet seg utenfor nasjonalforsamlingen i Jerusalem mandag. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

Har inngått avtale

Statsministeren har inngått en avtale med partiet og koalisjonspartner Jødisk makt om utsettelsen. Partileder for Jødisk makt, Ben Gvir, har vært en av pådriverne for reformen.

Jødisk makt sier at de går med på utsettelsen for å «vedta reformen gjennom dialog».

Ben Gvir er nasjonal sikkerhetsminister i regjeringen. Partiet hans skriver at Netanyahu har gått med på å opprette en nasjonalgarde under Ben Gvirs kommando etter at han gikk med på utsettelsen.

Avsluttet generalstreik

Etter Netanyahus tale sa Israels største fagforbund Histadrut, at de avslutter generalstreiken.

De 800.000 medlemmene av Histadrut hadde gått ut i streik tidligere mandag.

Blant de som streiket var israelske ambassader over hele verden. Det sier

– Alle ved ambassaden i Oslo er i streik, også ambassadøren og jeg, sa ambassaderåd Yana Kotlyar-Gal til NRK tidligere mandag.

Kotlyar-Gal er forsiktig med å si hva hun mener om det omstridte forslaget til rettsform, men gir en kort kommentar til det som foregår i Israel.

– Det er en åpenbaring for det israelske demokratiet, sier hun.

Israels ambassade i Parkveien i Oslo der alle er i streik. Foto: Nadir Alam / NRK

Forsiktig mottakelse

Opposisjonspartiene tok imot Netanyahus utsettelse med å si seg villige til å gå i dialog.

Den tidligere statsministeren Yair Lapid sa at opposisjonen må forsikre seg om at Netanyahu ikke driver med «triks og bløff»,

– På den annen side, hvis regjeringen engasjerer seg i en reell og rettferdig dialog, kan vi komme ut av denne krisen, sa Lapid.

Titusener demonstrerte

Striden rundt rettsreformen har preget det israelske samfunnet i flere uker. Det toppet seg søndag da Netanyahu ga forsvarsminister Yoav Gallant sparken.

Det førte til at titusenvis av mennesker demonstrerte flere steder i landet søndag kveld.

De store protestene fortsatte mandag. Utenfor nasjonalforsamlingen Knesset i Jerusalem har demonstranter veivet med det israelske flagget med krav om at ikke politikerne skal kunne overkjøre domstolene.

Store splittelser

Rettsreformen er særlig pikant fordi den innebærer at Netanyahu, som anklages for korrupsjon, ikke kan bli tvunget til å gå av på grunn av anklagene.

Netanyahu har avvist klagene om korrupsjon.

Kritikere kaller reformen slutten på demokratiet i Israel, og mener den er skreddersydd for statsministeren.

Netanyahu og hans tilhengere mener de foreslåtte endringene er nødvendige for å tøyle et rettsvesen som har for mye makt.

Marte Heian-Engdal, underdirektør i NOREF Senter for konfliktløsning mener det er uklart hvorfor denne reformen er nødvendig.

– Folkevalgte skal ha mer makt enn dommeren, det er hovedrasjonalet bak endringene de foreslår. Men hvis det er det som er hensikten, hvorfor må det være ferdig før påske, sier hun og fortsetter:

– Han er jo på tiltalebenken for korrupsjon og økonomisk mislighold fra tidligere år ved makten. Om det ligger bak her som en del av hans hastverk er det lett å tenke seg.

Mandag ble et mistillitsforslag mot Netanyahu nedstemt.

USA og Storbritannia positive

Både USA og Storbritannia er fornøyd med at Israels statsminister Benjamin Netanyahu har satt den omstridte rettsreformen på pause, skriver NTB.

Det hvite hus sa seg fornøyd med Netanyahus beslutning, og oppfordret også israelske ledere til å finne fram til et kompromiss i saken så raskt som råd.

– Demokratiske samfunn styrkes av maktfordelingsprinsippet, heter det i uttalelsen fra Washington.

– Storbritannia ønsker Netanyahus beslutning om å sette behandlingen av lovforslaget på pause velkommen, sier den britiske utenriksministeren James Cleverly.

– Det er helt nødvendig at de delte demokratiske verdiene som underbygger forholdet mellom USA og Storbritannia opprettholdes, og at et robust system for maktfordeling beholdes, heter det i en uttalelse fra Cleverly.