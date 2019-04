Etter at 97 prosent av stemmene er talt, ligger både Likud og Blått og hvitt an til å få 35 seter hver i Knesset. Men landets tre store TV-stasjoner bekrefter at Netanyahu har trukket det lengste strået, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Valgets vinner feirer sammen med kona. Israelske medier melder at Benjamin Netanyahu vant gårsdagens valg knepent. Foto: Ammar Awad / Reuters

Netanyahu er ventet å kunne forme en koalisjonsregjering med hjelp fra nasjonalistiske og ultraortodokse allierte som samlet gir ham mellom 65 og 67 av 120 seter i det israelske parlamentet Knesset.

Femte statsministerperiode

Med onsdagens ventede seier kan Netanyahu sikre seg sin femte statsministerperiode. I sommer blir han i så fall den lengstsittende statsministeren i Israels historie.

– Jeg vil takke våre velgere for en utrolig bragd. Jeg er veldig rørt over at Israel har vist meg tillit for femte gang, sier Netanyahu.

– Jeg har begynt samtalene med våre alliansepartier i natt. Nær samtlige har offentlig kunngjort at de vil anbefale meg som statsminister, sier han.

Begge erklærte seier

Både Netanyahu og opposisjonenes statsministerkandidat, tidligere forsvarssjef Benny Gantz, erklærte seier etter at valgdagsmålingene ble presentert.

– Jeg takker Israels borgere for tilliten, sa statsministeren.

– Vi vant! Israels befolkning har sagt sin mening, hevdet partilederen for Blått og hvitt.

Lederen for opposisjonsalliansen, Benny Gantz, var nær ved å vinne valget i Israel. Israelske medier melder at han tapte på målstreken etter å ha ledet på flere valgdagsmålinger tirsdag. Foto: Gali Tibbon / AFP

Opposisjonsalliansens leder Benny Gantz, en tidligere forsvarssjef som har hatt med seg to andre forsvarstopper i valgkampen, har lyktes med å utfordre Netanyahu på sikkerhetsspørsmål. Han har i tillegg belyst korrupsjonsanklagene mot den sittende statsministeren, noe som har bidratt til et meget jevnt valg.

Korrupsjonsanklager

Netanyahu har vært en dominerende kraft i israelsk politikk de siste tiårene. Han har den siste tiden lent seg på samarbeidet med USAs president Donald Trump, men 69-åringen har også utviklet nye venner i Kina, India og Brasil.

De tilbakevendende korrupsjonsskandalene har imidlertid bidratt til å skape velgertretthet blant israelere. Israelsk politi har i tre år etterforsket Netanyahu og kona for korrupsjon i millionklassen og har anbefalt landets riksadvokat å ta ut tiltale i tre separate saker. Netanyahu avfeier det hele som en heksejakt.

Skuffet palestinsk diplomat

Den palestinske diplomaten og forhandleren Saeb Erekat mener israelske velgere har valgt å opprettholde «status quo».

– Det at kun 18 av 120 folkevalgte i parlamentet støtter en tostatsløsning basert på 1967-grensen, er et resultat av straffefriheten Israel har dratt nytte av, sier han, og tilføyer at israelske velgere har valgt «status quo».

– De har sagt nei til fred og ja til okkupasjon, sier Erekat.

Opposisjonsalliansen som består av sentrums-, venstre- og arabiske partier får til sammen rundt 55 seter i Knesset.