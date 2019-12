Netanyahu måtte forlate scenen

Ifølge CNN ble Benjamin Netanyahu geleidet av scenen to minutter etter at valgkamparrangementet startet.

Publikum fikk beskjed om at det var «kode rød» i Ashkelon grunnet en innkommende rakett. Det ble samtidig presisert at det ikke var grunn til bekymring, men det ble sendt ut et alarmvarsel. Omtrent tolv minutter senere var Netanyahu tilbake på scenen.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu måtte forlate et valgkamparrangement i Ashkelon onsdag på grunn av et rakettangrep fra Gazastripen. Foto: POOL

Det israelske militæret sier at raketten ble avskåret av deres rakettforsvarssystem Iron Dome.

Ingen har tatt på seg skylden for rakettangrepet.

Advarsel

En lignende hendelse skjedde i september da Netanyahu deltok på et valgkamparrangement nær Ashdod. Det angrepet antas å være årsaken til Israels likvidering av en av lederne i Islamsk hellig krig, Baha Abu al-Ata.

– Han som sist skjøt, er ikke lenger med oss. Hvem enn som skjøt denne gangen, bør pakke sammen sine eiendeler, skriver Netanyahu på Twitter onsdag.

Senere samme dag opplyste en talsmann for de israelske styrkene at kampfly og helikoptre har truffet «flere Hamas-terrormål» i Gaza.

Det presiseres fra israelsk side at det kun var militære mål som ble truffet.

En militant palestiner ved et av målene som onsdag kveld ble utsatt for israelske luftangrep. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA

Det er uklart om noen ble såret eller drept i det israelske angrepet.

De stadige urolighetene og rakettangrepene fra militante grupperinger på Gazastripen bekymrer både den israelske forsvarsledelsen og landets politikere.

Ifølge avisen The Jerusalem Post varsler kilder i det israelske regjeringsapparatet at et større angrep mot Gazastripen vil komme «før eller siden».

Økt spenning

I november var det økt spenning og konflikt mellom Israel og gruppen Islamsk hellig krig (Jihad) på Gazastripen. Over 36 palestinere ble drept og rundt 450 raketter ble skutt fra Gazastripen mot Israel.

Raketter avfyres fra Gazastripen mot Israel. Dette bildet er tatt 12. november 2019. Foto: Hatem Moussa / AP

Hamas har kontrollert Gaza siden 2007.

Israel holder gruppen ansvarlig for alle rakettangrep fra enklaven.

Her kan du lese mer om konflikten og urolighetene på Gazastripen.