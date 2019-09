Netanyahu lover å annektere samtlige bosettinger

– Jeg akter å utvide suvereniteten til alle bosettinger og bosettingsblokker, inkludert de stedene som er sikkerhetsmessig viktig og viktige for den israelske arven, slår Netanyahu fast.

Å annektere et landområde innebærer at en stat tar kontroll over et territorium og erklærer det for sitt.

Netanyahus uttalelse ble gitt i et intervju i programmet «Good Morning Israel». Det sendes på en av de militære radiostasjonene i Israel.

Israel holder nyvalg tirsdag. Utspillet kan være et forsøk fra Netanyahu på å samle støtte blant høyrenasjonalistiske velgere.

Under intervjuet presiserte Netanyahu at planene nå er diskutert med USAs president Donald Trump.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs president Donald Trump. Bildet er tatt under et møte i Washington D.C den 15. februar 2017. Foto: Kevin Lamarque

Det skriver den israelske avisen The Jerusalem Post.

Ifølge avisen er det etter press fra USA at israelske myndigheter ikke har annektert flere av disse områdene tidligere. Dette kan nå ha endret seg.

Gjelder også Hebron

Den israelske statsministeren presiserte at annekteringen også vil gjelde for deler av Hebron. Det hevder nyhetsbyrået Associated Press. I Hebron lever noen få hundre israelere under omfattende militær beskyttelse.

israelske soldater patruljerer i Hebron Foto: MUSSA ISSA QAWASMA

Israel har tidligere annektert Øst-Jerusalem og Golanhøydene. Det har skjedd til protester fra verdenssamfunnet. Et av unntakene har vært Donald Trump og hans regjering. USAs president har fremstått som den israelske høyresidens nære allierte

Tidligere denne måneden lovet Netanyahu også å annektere Jordan-dalen på Vestbredden dersom han blir genvalgt.

I de palestinske områdene har uttalelsene vekket kraftige reaksjoner.

– Et slikt scenario vil være fullstendig ødeleggende for mulighetene for å gjenoppta forhandlinger, for den regionale freden og selve essensen i tostatsløsningen, sa en talsmann for FNs generalsekretær António Guterres.



Ulovlige bosettinger

Over 700.000 israelske bosettere bor i nærmere 240 bosettinger og såkalte utposter på Vestbredden. Det inkluderer også Øst-Jerusalem som ble okkupert av Israel i 1967. Også 2,5 millioner palestinere lever i de israelskokkuperte områdene.

Beitar Illit på den israelskokkuperte Vestbredden. Dette er en av bosettingene som den israelske statsministeren nå vil annektere. Her bor det 56.000 israelere, de fleste av dem er ultraortodokse jøder. Bosettingen ligger vel en mil sør for Jerusalem. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Bosettingene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen. Der heter det i artikkel 49 at «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

FNs sikkerhetsråd vedtok i 2016 en resolusjon som slår fast at bosettingene og utpostene er ulovlige.