Nesten seksti fengselsansatte i Ecuador tatt til fange av innsatte

Totalt 50 fengselsbetjenter og sju politibetjenter er tatt som gisler av innsatte flere ulike fengsler i Ecuador. Det opplyser landets innenriksminister Juan Zapata.

– Vi er bekymret for sikkerheten til våre tjenestepersoner, sa Zapata på en pressekonferanse i hovedstaden Quito torsdag.

Innenriksministeren sa først at gislene ble tatt i ett fengsel i byen Cuenca. Senere fortalte SNAI, det offentlige organet som har ansvar for Ecuadors fengsler, at det gjaldt seks ulike fengsler, melder AFP.

Dette bildet ble tatt i forbindelse med en «sikkerhetsoperasjon» i et fengsel i Guayaquil etter drapet på presidentkandidat Fernando Villavicencio 10. august i år. Foto: - / AFP

Fengslene i Ecuador er, i likhet med dem i resten av Latin-Amerika, overfylt. Mange er i tillegg kontrollert av kriminelle gjenger, og det er ikke uvanlig med blodige fengselsopprør der mange blir drept.

Ulike teorier om hvorfor de ble tatt til fange

Gisselsituasjonen startet dagen etter at hundrevis av soldater og politifolk gjennomførte en razzia.

De lette etter våpen, ammunisjon og eksplosiver i et av landets største fengsler i byen Latacunga. Den ligger i Andesfjellene sør i landet.

Innenriksminister Juan Zapata orienterte om gisselsituasjonen torsdag. Foto: HANDOUT / AFP

Fengselsorganet SNAI sa tidligere torsdag at gisseltakingen er hevn for den aksjonen. Men senere sa myndighetene at den er en protest mot flytting av innsatte til andre fengsler.

Ecuador nytt knutepunkt for narkosmugling

Ecuador var inntil for få år siden et fredelig land mellom Colombia og Peru, verdens to største kokainprodusenter.

Men nylig har også Ecuador blitt et knutepunkt for narkotikasmugling og tilhørende vold.

25. august gjorde spanske myndigheter beslag av 9.436 kilo kokain gjemt i en konteiner med bananer. Foto: JORGE GUERRERO / AFP

I løpet av første halvår opplevde landet 3.568 voldelige dødsfall, skriver France 24. Det er en kraftig økning fra 2.042 voldelige dødsfall i samme periode i fjor.

Bilbomber mot kriminalomsorgen

Natt til torsdag var det også to bilbomber som var rettet mot SNAI. President Guillermo Lasso sa at de kan ha blitt satt i gang som et svar på myndighetenes operasjon i fengslene denne uka.

Minst seks personer ble arrestert, og en bygning i Quito ble skadet. Alle skal ha tidligere vært i politiets søkelys for utpressing, ran og drap.

– Tre av dem ble arrestert for 15 dager siden for biltyveri samt kidnapping og utpressing, sa sjefen for narkotikapolitiet, general Pablo Ramirez.