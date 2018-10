Nesten 250 mennesker har dødd mens de har tatt selfie de siste tre årene

Over 250 mennesker har omkommet mens de har forsøkt å ta bilde av seg selv de siste seks årene verden rundt.

Det viser en studie fra forskere tilknyttet det indiske forsknings- og behandlingssenteret All India Institute of Medical Sciences.

I 2015 gikk russiske myndigheter ut med kraftige advarsler om faren ved å ta en selfie under feil omstendigheter etter at flere titalls døde det året mens de tok bilde av seg selv.

Forskerne har analysert 259 nyhetsrapporter om selfierelaterte dødsfall fra oktober 2011 frem til november 2017, og publiserte funnene i juli-august-utgavene av tidsskriftet Family Medicine and Primary Care.

Drukning var den vanligste dødsårsaken for de ulykksalige selfietakerne, etterfulgt av dødsfall som involverte transportmiddel, som for eksempel forsøk på selfier foran et ankommende tog. På tredjeplass på listen ligger fall fra høyder og brannrelaterte dødsfall.

Andre selfie-relaterte dødsfall inkluderte dyr, skytevåpen og elektrisk sjokk.

– Selfie-dødsfallene har blitt et stort helseproblem, forteller forskningsleder Agam Bansal til The Washington Post.

India klart på topp

Av de 259 dødsfallene som forskerne analyserte, fant hele 159 av dem sted i India. På andreplass på listen ligger Russland med 16 dødsfall, mens USA ligger på en tredjeplass med 14 dødsfall.

På grunn av det høye antallet dødsfall relatert til selfier, opprettet i 2016 politiet i Mumbai selfie-frie soner i byen. Det skjedde etter at en universitetsstudent falt i sjøen og druknet mens hun tok et bilde av seg selv med telefonen sin. En mann som hoppet etter kvinnen for å prøve å redde henne, druknet også.

I Norge eller Norden er det ingen rapporterte dødsfall som er knyttet til selfier, men i 2015 omkom en australsk student da hun skulle ut på Trolltunga for å bli tatt bilde av.

Tidligere i høst skrev NRK at norske naturattraksjoner besøkes av stadig flere turister som setter seg selv i stor fare, for å få det mest oppsiktsvekkende bildet.

Mange turister har fått øynene opp for den ikoniske Svolværgeita i Lofoten, og fjelltoppen dukker stadig opp i bilder på sosiale medier. Noen setter også seg selv i stor fare, for å få det mest oppsiktsvekkende bildet. Foto: Robin Rinderknecht

Flest unge

Ifølge den indiske undersøkelsen er 72,5 prosent av de omkomne menn og 27,5 prosent kvinner. Unge mennesker er særlig representert i dødsstatistikken. 50 prosent av de omkomne er i aldersgruppen 20–29 år, mens 36 prosent er mellom 10 og 19 år.

Å ta en selfie er jo i seg selv ikke en farlig handling, og noe millioner av mennesker gjør hver dag uten større konsekvenser enn muligens noen uønskede kommentarer når bildene legges ut på sosiale medier.

Men i jakten på likerklikkene, setter stadig flere liv og helse på spill for å ta de perfekte bildene til sosiale medier.

Kraftig økning

I 2011 var det rapporter tre selfie-relaterte dødsfall på verdensbasis. I 2013 var dette tallet to, i 2014 var det 13, 50 i 2015, 98 i 2016 og 93 i 2017.

Med andre ord en kraftig økning de siste tre årene.

– Det som bekymrer meg mest er at dette er en dødsårsak som kan unngås. Å bli en del av denne økende statistikken fordi du ønsker likerklikk, delinger på Facebook, Twitter eller andre sosiale medier, det er ikke verdt å risikere livet for, sier Bansal.

Og selv om dødstallene knyttet til noe som i utgangspunktet er helt ufarlig virker høye, sier forskningslederen at tallet kan være enda høyere.

– Det kan være mange dødsfall som ikke har blitt dokumentert eller rapportert om i mediene, sier Bansal.