Nervøs flekkete hageål i karantene trenger menneskelig kontakt

Sosial distansering kan være krevende for en hver av oss. Men da Sumida-akvariet i Tokyo stengte dørene for publikum 1. mars i år, viste det seg at også enkelte av dyrene bar preg av mangel på menneskelig kontakt.

I tanken med flekkete hageål observerte de ansatte at de rundt 300 eksemplarene begynte å oppføre seg annerledes da publikum uteble.

I et innlegg på nettsidene sine forklarer akvariet at de maks 40 centimeter lange ålene har begynt å gjemme seg i sanden når de ansatte nærmer seg tanken de bor i.

– Det virker som om de har vent seg til et miljø uten mennesker og har begynt å glemme at mennesker eksisterer, skriver akvariet.

Dermed er det vanskelig for de ansatte å oppdage om noen av individene blir syke eller ei. Og de frykter hvordan ålene vil reagere når dørene en gang åpnes igjen for publikum.

INTROVERT ÅL: Etter at menneskene forsvant, har de flekkete hageålene begynt å gjemme seg i sanda når de ansatte nærmer seg glasset. Foto: Handout / AFP

I et forsøk på å tilvenne hageålene til mennesker igjen, har akvariet montert nettbrett utenfor tanken og ber folk om å videochatte med dyrene.

Fra i dag og ut i neste uke kan folk videoringe hageålene og holde dem med selskap. Akvariet sier innringerne kan vinke og vise ansiktet sitt, men ber dem snakke rolig for å ikke skremme skapningene med høye lyder.

Etter bare noen timer med menneskelig kontakt søndag, mener de ansatte at det kan se ut som om hageålene framstår mer avslappet enn på lenge, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Om du har lyst til å slå av en prat med ålene, kreves det at du har en Iphone eller Ipad med Facetime installert. Deretter ringer du én av disse fem kontaktene: