– I Nepal jobbet jeg som en entreprenør i forbindelse med veiarbeid.

Det forteller en 33 år gammel nepalsk mann, i et forhør lagt ut på Youtube og publisert av den ukrainske avisen The Kyiv Indipendent.

Intervjuet er gjort etter at mannen ble tatt til fange av ukrainske styrker. Tidligere har nepalske medier skrevet om ham, der han blir presentert med fullt navn.

Vi vet derfor ikke om han snakker av fri vilje eller om han er presset til å si det han gjør.

Genèvekonvensjonen om behandling av krigsfanger advarer mot publisering av intervjuer med soldater som blir tatt til fange.

Men den nepalske mannen er i en annen kategori fordi han ikke ønsker å dra tilbake til Russland, eller at russiske myndigheter ønsker å få ham utlevert, fordi han kommer fra et annet land.

Han kan være et godt eksempel på hvorfor så mange fra det fattige fjellandet i Himalaya har vervet seg for å slåss på russisk side i krigen mot Ukraina, på samme måte som tusenvis av andre utlendinger, fra land som Somalia og Sri Lanka.

Han var også en av de utenlandske krigsfangene som ble presentert på en pressekonferanse i Kyiv 15. mars 2024.

– Propagandascoop for Ukraina

Folkerettsekspert Cecilie Hellestveit sier det er viktig å behandle intervjuer fra folk i fangenskap med varsomhet.

– Ukrainerne har mye forskjellig de ønsker å kommunisere. Ukrainerne ønsker å vise en side ved russisk krigføring som setter Russland i et dårlig lys. Så denne historien er et propagandascoop for Ukraina, sier Hellestveit og fortsetter:

– Når det er sagt, er det slik Russland opererer. De kan betale seg unna ved å fylle opp med mennesker fra tredjeland. Det er på denne måten store imperier opererer. Vi kjenner den franske fremmedlegionen, og USA har hatt kontraktører med folk fra blant annet Sør-Amerika til krigene i Irak og Afghanistan.

– Russland vil si at det er likt på den andre siden. Vi vet jo at det er folk fra andre land som kjemper med ukrainerne, sier hun.

UTENLANDSKE KRIGSFANGER. Den ukrainske sikkerhetstjenesten arrangerte 15. mars en pressekonferanse i Kyiv. Foto: AFP

I økonomisk knipe

Det er første gang en av krigsfangene fra Nepal på denne måten forteller åpent om hvorfor de valgte å dra til en krig i et land langt borte.

– Jeg var i en svært vanskelig økonomisk situasjon sier 33-åringen, i intervjuet med det som etter alt å dømme er en representant for den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU.

Han sier han hadde et entreprenørfirma, men at dette kom i store vanskeligheter i forbindelse med koronaepidemien i 2020.

Han kommer opprinnelig fra Morang-distriktet øst i Nepal.

FATTIG LAND. Nepal er et fattig land ved foten av Himalaya-fjellene i Asia. Foto: AFP

Han forteller at han har en gjeld på rundt 20000 dollar eller mer enn 200000 norske kroner til banken og venner. Mye penger i det fattige Nepal.

– Men så traff jeg en person som fortalte at han allerede hadde vært i den russiske hæren forteller den tidligere leiesoldaten.

Denne personen viste bilder fra sin tjeneste og sa at hvis han vervet seg ville han først og fremst jobbe med logistikk bak fronten.

Og lønnen var utrolig 2000 dollar fortalte vennen, over en øl.

På pressekonferansen 15. mars sa nepaleseren at det var videoer han fikk se på plattformen TikTok som gjorde at han valgte å søke om turistvisum og dra til Russland.

Kort opplæring

Etter en uke befant han seg i den russiske hovedstaden Moskva, der han meldte seg for det store rekrutteringssenteret på Jablotsjkovogaten 5 nord i byen.

– Jeg fikk utdelt en kontrakt, som jeg fikk hjelp til å oversette. Der stod det at jeg skulle få 105 dagers opplæring, forteller den nepalske mannen.

Men alt gikk veldig fort. Noen grundig opplæring ble det aldri snakk om.

ET NUMMER. En rekke menn fra Nepal ble registeret som soldater av det russiske forsvarsdepartementet 22. november 2023.

– Jeg prøvde å protestere, men fikk beskjed fra en av de russiske offiserene at nå var det bare å lyde ordre, sier mannen i intervjuet på YouTube.

En liste over nepalesere som har vervet seg til den russiske hæren, er seinere offentliggjort av den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU.

Tatt til fange av ukrainerne

Men ifølge ham selv var den militære karrieren relativt kort.

I intervjuet sier han ikke så mye om hvor og hvordan han ble tatt til fange av de ukrainske styrkene.

Men han forteller at han ikke tjenestegjorde så lenge at han fikk utbetalt sin første lønn fra det russiske forsvaret, mindre enn 25 dager.

Moren til 33-åringen sier i et intervju med nettstedet Khabarhub at de allerede i desember 2023 fikk melding om at hennes sønn var arrestert.

Nå ber hun myndigheter i Nepal gjøre det de kan får å få ham og de andre nepalske krigsfangene i Ukraina tilbake til hjemlandet.

Mange nepalske soldater sloss i Ukraina

Selv sier den tidligere soldaten at han i løpet av sin tid i Russland og i de okkuperte områdene av Ukraina møtte rundt 200 nepalesere som hadde vervet seg.

BRUTAL KRIG. Krigen i Ukraina fortsetter med uforminsket styrker. Her skyter ukrainske soldater med en franskbygd kanon i Donetsk fylke 27. juni 2024. Foto: AFP

Men han tror at kanskje så mange som 4000 menn fra Nepal har vervet seg for tjeneste i den russiske hæren.

Ifølge nepalske myndigheter er 13 av deres statsborgere bekreftet døde i krigen i Ukraina mens fire er tatt til fange.

Men disse tallene stammer fra i vinter, og tallet kan ha økt betydelig siden den gang.

17 soldater fra Sri Lanka er trolig drept

På den pressekonferansen 15. mars, var det ifølge ukrainske myndigheter fem tilfangetatte nepalesere til stede, i tillegg til personer fra Somalia, Sierra Leone og Cuba.

Samtidig har myndighetene på Sri Lanka bedt Russland om kompensasjon for de av deres innbyggere som har mistet livet i den russiske hærens «spesialoperasjon» i Ukraina.

En delegasjon fra det srilankiske utenriksdepartementet besøkte Moskva i slutten av juni 2024, der de hevdet at minst 17 soldater fra Sri Lanka har mistet livet i krigen i Ukraina.

En srilankisk soldat som ble såret, klarte via Sri Lankas ambassade i Moskva å komme seg tilbake til hjemlandet, der han ble intervjuet av nyhetsbyrået AFP i begynnelsen av juni.

SÅRET. Anil Madusanka fra Sri Lanka lot seg verve til Russlands krig mot Ukraina. Han ble såret og klarte å komme seg tilbake til Sri Lanka. Foto: AFP

Vet ikke forskjell på venstre og høyre

Russiske militærbloggere, som er tett på krigen, har i lang tid vært kritisk til bruken av utenlandske leiesoldater i første linje.

I et innlegg i begynnelsen av juli skriver en av dem på Telegram at de nepalske soldatene ikke kan snakke russiske og ofte svært dårlig engelsk.

– Jeg sier han skal gå til venstre, og han går til høyre skriver innsenderen, som mener de nepalske soldatene bør brukes til transportoppdrag.

I innlegget fortelles det også om en annen nepalsk soldat som rett og slett har forsvunnet fra avdelingen sin.

Angrer og føler seg skyldig

Hjemme i Nepal har 33-åringen kone og en sønn på 20 måneder.

– Jeg har satt familien min i en vanskelig situasjon. Jeg angrer og føler meg skyldig, sier han i intervjuet på YouTube, uten å utdype mer om sin framtid.

Gjennom å verve seg til den russiske hæren har han brutt nepalsk lov, som bare tillater verving til den britiske og singaporske hæren.

STOD FRAM: Den 33 år gamle nepalske mannen stod første gang fram på en pressekonferanse 15. mars 2024. Foto: AFP / AFP

Russland har ikke noe ønske om å få utlevert statsborgere fra andre land fra krigsfangenskap i Ukraina.

Dermed kan heller ikke Ukraina bruke dem til å få utvekslet ukrainske krigsfanger.

Nepalske myndigheter har tatt tiltak for å hindre at nepalske menn drar i krigen for Russland. Problemet er å hindre statsborgere som allerede er i Russland eller i andre land å verve seg.

Torsdag sa den russiske statsadvokaten Aleksandr Bastrykin at landet har sendt 10000 immigranter som nylig har fått statsborgerskap til krigen i Ukraina.