18. desember la to skip fullastet med kalver, kuer og okser fra kai i to spanske havner.

«Elbeik» hadde 1776 dyr om bord og «Karim Allah» 895 dyr.

Begge satte kurs for den libyske hovedstaden Tripoli, der dyrene skulle settes i land for slakt, skriver The Guardian.

Utbrudd av blåtunge

Underveis til Tripoli ble det oppdaget et utbrudd av dyresykdommen blåtunge hos dyrene i begge skipene.

Blåtunge er en virussykdom hos drøvtyggere og hjortedyr. Den smitter ikke til mennesker, men kan ta livet av storfe.

Utbruddet førte til at libyske myndigheter nektet de to skipene å komme i havn for å sette i land dyrene.

Kartet viser hvor i Middelhavet de to skipene har vært siden 18. desember i fjor.

Seilt rundt i Middelhavet

Resultatet er at de to skipene i to måneder har seilt rundt i Middelhavet mens vann- og fôr-forsyningene sakte, men sikkert er brukt opp.

Mange av dyrene er døde, mens andre er syke uten å ha fått behandling av veterinær.

Egypt, Kypros, Tyrkia og Italia har alle fått besøk av ett eller begge skipene uten at de har fått komme i land. Det viser

Både «Elbeik» og «Karim Allah» har egne sider myshiptracking.com som viser hvor skipene har vært.

Da «Karim Allah» lå utenfor Italia ba advokaten Manuela Giacomini på vegne av dyrevernsorganisasjonen Animal Welfare Foundation (AWF) om at en veterinær fikk inspisere skipet.

«Elbeik» ligger nå utenfor Famagusta på den tyrkiskokkuperte delen av Kypros, men har heller ikke der fått komme i land.

Søndag ba Dyrepartiet på Kypros om at en veterinær får komme om bord i skipet, skriver AFP. Så langt er det ikke meldt om at myndighetene har etterkommet kravene,

Animal Welfare Foundation (AWF) opplyser mandag til NRK at «Karim Allah» søndag kveld fikk legge til kai i Spania, der skipet seilte fra i desember. Det er uklart hva slags planer spanske myndigheter har for dyrene om bord.

Det 54 år gamle skipet «Elbeik» i havn i spanske Cartagena i fjor sommer. Foto: Animal Welfare Foundation

Seiler med gamle skip

Skipene som frakter dyrene er begge spesialbyggede skip for å frakte storfe. «Karim Allah» er bygget i 1965 og registrert i Libanon. «Elbeik» er bygget i 1967 og er registrert i afrikanske Togo.

De er en del av EUs eksport av storfe til land i Nord-Afrika, Midtøsten og andre land. Hvert å sendes rundt 3 millioner storfe og sauer med skip ut av EU.

Leder for organisasjonen Compassion in World Farming (CIWF), Olga Kiku, sier at de to skipene ikke er unike tilfeller.

For to år siden kullseilte «Queen Hind» utenfor kysten av Romania med 14.000 levende sauer om bord, skriver BBC.

– Det er veldig alvorlige problemer knyttet til frakt av dyr og eksport av levende dyr ut av EU, sier Olga Kiku til spanske La Vanguardia.