Nekter tyskerne alkoholservering

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På en pressekonferanse søndag formiddag, sa den tyske forbundskansleren Angela Merkel at landet ikke har lyktes med å holde koronaepidemien i sjakk. Hun sa også at dagens tiltak for å begrense smitten har feilet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Derfor vil tyske myndigheter innføre enda strengere restriksjoner i jule- og nyttårstiden.

Forbyr «wegbier»

Blant tiltakene er å forby å nyte alkohol utenfor hjemmets fire vegger.

Det betyr blant annet et forbud mot tyskernes populære «wegbier», altså at man tar seg en flaskeøl på vei hjem eller på vei til et utested.

Restriksjonene skal vare fra 16. desember til 10. januar.

Her er de viktigste tiltakene:

Det skal ikke være lov å nyte alkohol på offentlige steder.

Matbutikker og apotek får holde åpent, men andre butikker må stenge. fra førstkommende onsdag til over nyttår.

Skolene i landet skal stenges i samme periode.

Arbeidsgivere må legge til rette for mer bruk av hjemmekontor.

Mer enn 22.000 døde

Markus Söder, som er regjeringssjef i Bayern, støtter forslaget om strengere tiltak for å bremse spredningen av koronavirus.

– Tallene er verre enn noensinne, sier han til avisa Welt am Sonntag.

Enkelte delstater har alt skjerpet tiltakene, blant dem Baden-Württemberg som har varslet delvis portforbud fra neste uke.

Sachsen, der smitten nå sprer seg raskest, planlegger også portforbud mellom klokka 22 og 6.

Tyskland har hatt svært høyt smittetrykk den siste tiden, med over 20.000 nye tilfeller daglig. Fredag ble det meldt om 29.875 nye tilfeller, flere enn noensinne.

Drøyt 1,3 millioner tyskere har til nå testet positivt for koronavirus, og over 22.000 er døde. Det tilsvarer 26 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge til sammenligning har sju.