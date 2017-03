Nekter Michael Flynn immunitet

Flynns advokat opplyste torsdag at han har sagt seg villig til å vitne for komitéen som skal granske om det har vært forbindelser mellom Donald Trumps valgkampstab og Russland, men bare dersom han fikk forsikringer om at han ikke selv ville bli straffeforfulgt.

– General Flynn har en historie å fortelle, og han vil gjerne fortelle den dersom omstendighetene tillater det, sa advokaten Robert Kelner.

Fredag ettermiddag opplyser to kilder i Kongressen til NBC News at ønsket er avslått.

En av dem sier at immunitet overhodet ikke er «på forhandlingsbordet», og den andre bekrefter at Flynns advokat har formidlet tilbudet om vitnemål mot immunitet.

Kelner beskyldte også mediene for å være fulle av ubegrunnede anklager, påstander om forræderi og «ondskapsfulle antydninger».

– Ingen fornuftig person med tilgang til juridisk rådgivning vil gå med på en utspørring i en såpass politisert heksejakt uten forsikringer mot urettferdig straffeforfølging, sier han.

Det var også president Donald Trump enig i.

Flere vitner

Flynn måtte gå av da det ble kjent at han hadde løyet for visepresident Mike Pence om samtaler han har hatt med Russlands ambassadør.

Etter at han gikk av har Flynn ført seg selv opp i registeret over utenlandske agenter, og gjort det kjent at han tidligere har fått over en halv million dollar for å drive lobbyvirksomhet på vegne av Tyrkia.

Tre tidligere ansatte i Trump-kampanjen har allerede samtykket til å la seg avhøre.

Valgkampsjef Paul Manafort, rådgiver Roger Stone, og den utenrikspolitiske rådgiveren Carter Page kunngjorde gjennom sine advokater i forrige uke at de vil samarbeide med etterforskningen.