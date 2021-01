Nekter å utlevere Assange

Assange er siktet for en rekke lovbrudd i USA, blant annet for spionasje og lekkasje av amerikanske militærhemmeligheter.

Han fikk i flere år sitte i asyl i Ecuadors ambassade i London etter at nettsiden Wikileaks publiserte hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan. I april 2019 ble Assange kastet ut av ambassaden og har siden da sittet i britisk fengsel.

Frykter for helsen

I USA risikerer Assange en fengselsstraff på opptil 175 år.

Dommer Vanessa Baraitser sier hun frykter for Assanges mentale helse og mener det er fare for at han vil ta sitt eget liv hvis han blir utlevert til USA.

Hun viser til at han lider av klinisk depresjon og frykter den vil forverre seg hvis han blir sittende i isolasjon i fengsel i USA. I dommen skriver hun at hun ikke er overbevist om at helsen hans blir ivaretatt i amerikansk fengsel.

Baraitser skriver videre at hvis det blir bevist at Assange har gjort det han er tiltalt for, er det handlinger som ikke er beskyttet av ytringsfriheten.

Amerikanske myndigheter sier de vil anke dagens avgjørelse.

Wikileaks-redaktør Kristinn Hrafnsson og Assanges partner Stella Morris kommer til retten i London mandag morgen. Foto: Hannah Mckay / Reuters

Ber om benådning

Når dommeren har sagt sitt er prosedyren at saken videre til innenriksminister Priti Patel. Hun skal ta den endelige beslutningen, men denne kan også prøves rettslig.

Fakta om Julian Assange Ekspandér faktaboks I 2010 publiserte Wikileaks store mengder hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan, delvis i samarbeid med aviser som britiske The Guardian og amerikanske New York Times.

I november 2010 ble Wikileaks-grunnlegger Julian Assange (49) ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Han ble pågrepet i Storbritannia i desember samme år, men løslatt mot kausjon.

I juni 2012 stadfestet britisk høyesterett at han kunne utleveres til Sverige. Assange fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA og søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i London.

11. april 2019 trakk Ecuador tilbake beskyttelsen av Assange, og britisk politi gikk inn i ambassaden og pågrep ham. Samme dag offentliggjorde USA en tiltale om medvirkning til datainnbrudd.

1. mai 2019 ble Assange dømt i en britisk domstol til 50 ukers fengsel for å ha brutt kausjonsbetingelsene i 2012.

23. mai 2019 offentliggjorde USAs justisdepartement en omfattende tiltale på 18 punkter der Assange blant annet anklages for brudd på den amerikanske spionasjeloven.

19. november 2019 opplyser svensk påtalemyndighet at den henlegger voldtektssaken mot Assange, som hele tiden har avvist anklagene. (Kilde: NTB)

Assanges forsvarere har hevdet han er beskyttet av det første tillegget i den amerikanske grunnloven, som handler om ytringsfrihet. Assanges partner Stella Morris har bedt avtroppende president Donald Trump om benådning. Hvis ikke det fører fram vil familien be påtroppende president Joe Biden om det samme.