Neil Gorsuch godkjent som ny høyesterettsdommer i USA

Gorsuch var president Donald Trumps utvalgte til å fylle den ledige plassen i USAs øverste domstol.

Minst 53 senatorer stemte for å innsette Gorsuch fredag. Dagen før endret Republikanerne reglene for godkjenning av høyesterettsdommere da Demokratene blokkerte en endelig avstemning. Demokratene hadde varslet at de ville gjennomføre en såkalt filibuster, altså uthalingstaktikk i avstemningen, for blokkere Gorsuch.

Det innebar at Gorsuch ikke trengte støtte fra 60 av 100 senatorer, men rent flertall var nok.

Gorsuch har stor republikansk støtte, men en rekke demokrater var misfornøyd med Gorsuchs svar under utspørringen i mars.

49-åringen har blant annet fått kritikk for ikke å svare tydelig om sine personlige meninger om abort, valgkampfinansiering og flere andre saker.

Det ene vervet som høyesterettsdommer har vært ledig siden februar 2016, da den konservative dommeren Antonin Scalia døde. Siden da har retten bestått av fire dommere som betraktes som liberale og fire som anses som konservative.

Med Gorsuch blir det nå en overvekt av konservative dommere i amerikansk høyesterett.