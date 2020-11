Nedlagd flyplass får nytt liv i kampen mot viruset

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tegel flyplass i Berlin stengde for godt i november, no vil flyplassen bli vaksinesenter saman med fem andre historiske bygningar i den tyske hovudstaden.

Målet er å vaksinere 20.000 menneske om dagen i heile Berlin, fortel prosjektleiar Albrecht Broemme til nyheitsbyrået Afp.

– Berre ved Tegel vil vi kunne vaksinere 3–4000 menneske om dagen, seier Broemme.

Erika Hess ishallen i Mitte er som andre idrettsanlegg «koronastengd». No blir den eit av seks vaksinesenter. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

Brukte lego for å finne beste systemet

Albercht Broemme er ein pensjonert brannsjef, som i vår fekk oppgåva med å bygge feltsjukehus for å sikre kapasiteten i helsesektoren.

No handlar det om å få vaksinert så mange menneske som mogleg. Forbundskanslar Angela Merkel har sagt at vaksine er «lyset i tunnelen» for å kome seg ut av koronakrisa.

Broemme fortel til Afp han bygde ein modell av legoklossar for å finne den mest effektive layouten for massevaksinering ved Tegel flyplass:

– Eg fann eit system der eg tenkte på kor mange vaksineringsbåsar og plass vi treng for å unngå flaskehalsar, seier Broemme.

Kvar «pasient» vil følgje ei bestemt rute.

Først bli «pasienten» registrert, så få sprøyta med vaksine. Sjølve vaksineringa vil ta rundt 2 minutt. Etterpå blir det legesjekk og ein blir observert ei tid på eit venterom.

Heile prosessen ta om lag ein time, og blir samanlikna med det å vandre mellom avdelingane i eit IKEA-kjøpesenter.

Med sine 6,500 kvadratmeter er Arena Berlin er mest kjend som konserthus. No blir det eit av seks vaksineringssenter i Berlin. Albrecht Broemme viser fram layouten for dei ulike stasjonane. Vaksineringa vil ta rundt ein time. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Behov for mange tilsette

Berlin by er no I ferd med å hyre inn personale. Det ikkje berre behov for legar og sjukepleiarar, men også assistentar og sikkerheitsvakter.

Rundt 200–250 vil arbeide på kvart vaksineringssenter.

Mangelen på helsearbeidarar er stor, så myndigheitene håpar pensjonerte sjukepleiarar og medisinstudentar vil melde seg.

Det vil vere strenge reglar for å hindre smittespreiing, som bruk av munnbind og sosial distansering.

Tempelhof flyplass stengde i 2008 og har sidan blitt brukt til mellom anna kunstutstillingar som denne fra september i år. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Klar for vaksinering i midten av desember

Sjølv om ingen korona-vaksine enno er godkjend av EU, skal dei seks sentera i Berlin stå klare i midten av desember.

Helseminister Jens Spahn seier Tyskland har sikra seg om lag 300 millionar dosar.

Broemme seier til Afp han reknar med 80 % av dosane vil kome frå tyske Pfizer-Biontech, medan 20 % vil kome frå britiske AstraZeneca.