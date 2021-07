Nedjusterer faren etter tsunamivarsel

Skjelvet målte 8,2 og berørte et område i Alaska med lite folk, men det fins flere små samfunn langs kysten. Tsunamialarmen har blant annet gått i Kodiak, en øy med 6000 innbyggere utenfor Alaska.

En tsunami kunne treffe Kodiak litt før klokken 10 norsk tid (23.55 lokal tid), men det er ikke kommet meldinger om skadde.

– Du er i fare. Kom deg unna kystområder, sto det i advarselen som ble sendt til befolkningen i Kodiak.

Avblåser farevarsel

Amerikanske myndigheter advarte om en at en tsunamibølge blant annet kunne berøre Hawaii og Guam, som ligger tusenvis av kilometer unna.

– Farlige tsunamibølger som følge av dette jordskjelvet er mulige langs kysten i løpet av de neste timene, heter det i en uttalelse fra USAs tsunamivarsel-tjeneste.

Dette er nå avblåst for flere steder.

Skjelvet skjedde klokken 8.15 norsk tid, og var på en dybde på 35 kilometer.

Jordskjelvet hadde sitt episenter ute i havet, 91 kilometer sørøst for byen Perryville i Alaska, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Amerikanske medier meldte at Seattle kunne bli rammet, men den nasjonale værtjenesten skriver på Twitter at det ikke er noe farevarsel der.

Svært kraftig jordskjelv

Med en styrke på 8.2 er jordskjelvet det kraftigste som er målt i USA siden 1965 og på topp ti av de kraftigste noensinne registrert i landet.

I 1964 førte et jordskjelv på 9.2 i samme område til at over 250 personer mistet livet som følge av skjelvet og tsunamien.