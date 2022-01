Nederlandske restauranter holder åpent tross lockdown

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter en måneds korona-stengning er nederlendernes tålmodighet er i ferd med å renne ut. Særlig har restauranter og utesteder hatt det tøft, mens de er tvunget til å holde stengt.

– I dag er en protestdag. Vi ønsker å komme med en uttalelse, og derfor åpner vi. Om det blir permanent, avhenger av den videre kursen for landet.

Det sa Mariska Thijsebaard i pannekakerestauranten Tante Truus til avisen de Gelderlander, dagen før statsministeren var ventet å lette på restriksjonene.

Det var cateringgründer Alex Rosendahl som tok initiativ til aksjonen:

– Åpningen er en demonstrasjon mot reglene. Vi forstår det rett og slett ikke lenger. Vi måler med to standarder, og vi ønsker å vise at vi kan holde åpent på en ansvarlig måte.

Stengt i minst ti dager til

Men lørdag gjorde statsminister Mark Rutte det klart at restauranter, utesteder og kulturarrangementer må holde stengt i minst ti dager til.

Lettelser ble det dog, men kun for butikker, frisører og treningssentre. De får nå holde åpent til klokken 17.

– Vi gjør et stort skritt og det betyr også at vi tar en stor risiko, sa Rutte under pressekonferansen.

– Regjeringens planer er helt klart uakseptable, fordi det ikke er noen god argumentasjon for dem, svarer Dirk Beljaarts, leder i KHN, som representerer restaurantbransjen.

Statsminister Rutte sier han ser på aksjonen som en engangsprotest, og at han har snakket med kommunale myndigheter om hvordan de nye koronareglene skal håndheves.

Nederlands statsminister Mark Rutte. Foto: SEM VAN DER WAL / AFP

Varsler flere protester

– Det er ikke et spørsmål om å være opprørsk, det er et spørsmål om å overleve, sier Beljaarts.

Han sier det helt sikkert blir flere protester i dagene som kommer.

Direktøren kaller det hjertevarmende å se hvordan mange ordførere og innbyggere ønsker velkommen åpningen av kafeer og restauranter. Han mener ordførerne ville vært mot det om det var livstruende, skriver NLTimes.

Beljaarts mener det nå er opp til regjeringen å ikke vente i ti dager, men ta på alvor signalene fra kultur- og restaurantbransjen.

I Roermond i Nederland forberedte restauranter lørdag å åpne opp i protest mot regjeringen som vil holde koronastengt i ti dager til. Foto: MARCEL VAN HOORN / AFP

Har fått nok

Nederland har vært stengt siden midten av desember. Likevel fortsetter smittetallene å øke.

Ifølge det nederlandske helsemyndigheter har landet nå 200.000 nye smittede i uken. Samtidig går antall sykehusinnleggelsene litt ned.

En meningsmåling utført av Hart van Nederland som ble publisert fredag, viser at 89 prosent støtter gjenåpningen av butikker. Et flertall støtter også gjenåpning av restauranter og kulturinstitusjoner.

Mer enn 86 prosent av voksne nederlendere er fullt vaksinert. Nesten 50 prosent har fått en tredje boosterdose.