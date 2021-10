Fire museer på Krim-halvøya lånte i 2014 ut over 300 gjenstander til et museum i Amsterdam.

Publikum som besøkte utstillingen «Krim – gull og Svartehavets mysterier» fikk se flere gjenstander fra før Kristus og fram til senmiddelalderen. I samlingen var det blant annet en hjelm og et halssmykke i gull, flere slirer og edelstener.

Men én måned etter åpning, annektere Russland den ukrainske Krim-halvøya.

Da museene ville ha gjenstandene sine tilbake, skulle det vise seg å bli vanskelig.

For etter annekteringen mente også Ukraina at de hadde krav på samlingen, skriver nyhetsbyrået AFP.

I sju år har de fire museene prøvd å få gjenstandene tilbake.

Nå kan det se det ut til at saken er avgjort og at museene har tapt.

Tirsdag avgjorde en nederlandsk domstol at skattene fra Krim tilhører Ukraina.

– Selv om museumsgjenstandene opprinnelig er fra Krim og derfor kan bli sett på som en del av Krimhalvøyas arv, så er dette en del av kulturarven til den ukrainske staten som har vært et selvstendig land siden 1991, sa dommeren.

Denne gullhjelmen var én av gjenstandene som ble utstilt i Amsterdam i 2014. Én måned etter at utstillingen åpnet tok Russland kontrollen over Krim-halvøya fra Ukraina. Siden da har både museene og Ukraina krevd å få samlingen returnert til seg. Foto: Peter Dejong / AP

– En rettferdig dom

Den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskyj, sier at dommen er rettferdig og en etterlengtet seier. «Vi tar tilbake det som er vårt» skriver han i en Twitter-melding.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Men både museene og russiske myndigheter reagerer.

Advokat Rob Meijer, som representerer museene, sier klientene hans er veldig lei seg.

– Gjenstandene blir ansett for å være en del av den ukrainske arven og skal gis tilbake. Men det er ikke noe «tilbake» fordi de har aldri tilhørt museene i Kiev, sier Meijer.

Det russiske kulturdepartementet støtter kravet fra museene. Siden gjenstandene er funnet på Krim-halvøya mener departementet at de derfor tilhører det museet der de opprinnelig var utstilt.

– Museumssamlinger er udelelige og umistelige, skriver departementet i en uttalelse til AFP.

De russiske senatorer Vladimir Dzhabarov og Andrej Klishas har begge fordømt avgjørelsen. Til russiske medier sier de at beslutningen er partisk og at Russland ikke vil la dette gå upåaktet hen.

Samlingen som ble vist på Allard Pierson museet i Amsterdam, har gjenstander fra før Kristus og fram senmiddelalderen da Krim lå ved gamle handelsruter gjennom et dominert av det skytiske folket. Foto: Handout / AFP

Ikke første gang i retten

Skattene har inntil nå blitt oppbevart på et sikkert sted i Allard Pierson Museum, som er det arkeologiske museet til universitetet i Amsterdam.

Da både Ukraina og museene på Krim mente de hadde krav på samlingen, ble gjenstandene værende i Amsterdam.

Dermed havnet saken i rettssystemet.

I 2016 sa tingretten i Amsterdam at samlingen var en del av den ukrainske kulturarven. Det skapte sinne og skuffelse. Museene anket.

I 2019 sa ankedomstolen i Amsterdam at den trengte mer informasjon fra begge parter før den kunne ta en avgjørelse. Fordi saken var utenfor jurisdiksjon både i Nederland, EU og Unesco, mente retten at dette til slutt var et spørsmål om hvem som har de sterkeste rettighetene.

Tirsdag konkluderte altså retten med at samlingen tilhører den ukrainske staten.

Ifølge retten har Ukraina det største ansvaret for å ivareta samlingen i folkets interesse. Det veier tyngre enn interessene til museene på Krim, mener retten.

Saken kan ankes videre til nederlandsk høyesterett.