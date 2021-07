Nederlandsk krimjournalist skoten på gata etter TV-program

Den 64 år gamle profilerte krimjournalisten er køyrd til sjukehuset med alvorlege skadar, ifølgje politiet i Amsterdam.

Ein mistenkt person skal vere arrestert ikkje langt frå åstaden, opplyser den nederlandske avisa Algemeen Dagblad,

Ifølgje avisa Het Parool vart de Vries skoten på kloss hald og treft i hovudet. Tilstanden hans blir karakterisert som kritisk.

Nederlandsk politi har sperra av gata der Peter de Vries vart skoten tysdag kveld. Foto: EVA PLEVIER / Reuters / NTB

Skoten utanfor TV-studio

Skytinga fann stad på Lange Leidsedwarsstraat nær Leidesplein rundt klokka 7.30.

Åstaden ligg utanfor eit TV-studio der programmet RTL Boulevard blir spelt inn. Peter R. de Vries var gjest i programmet og vart skoten då han kom ut av bygningen.

De Vries vart liggande på ryggen på gata med ansiktet dekka av blod.

Ifølgje augevitne vart det fyrt av fem skot. Fleire har og rapportert at ein person med skytevåpen flykta i ein bil.

Politi undersøkjer staden der den kjende nederlandske krimjournalisten Peter R. de Vries vart skoten i Amsterdam. Foto: EVA PLEVIER / Reuters / NTB

De Vries deltok i programmet som rådgjevar for eit av aktoratet sine stjernevitne i saka mot den mistenkte narkotoppen Ridouan Taghi, skriv NL Times.

Taghi vart arrestert i Dubai i desember 2019 og utlevert til Nederland nokre dagar etter.

Fleire drap

Saka mot marokkanskfødde Taghi inkluderer fleire drap på open gate i Nederland, samt drapsforsøk og drapsplanar.

Stjernevitnet sin advokat, Derek Wiersum, vart skoten og drepen utanfor heimen sin i september 2019 etter gjentatte gonger å ha kravd betre tryggingstiltak for seg sjølv og klienten.

Vitnet sin bror vart drepen då det vart kjent kven som var aktoratet sitt stjernevitne i saka mot Taghi.

– Er ikkje redde for noko

Statsadvokat René de Beukelaer sa i kveld under ein pressekonferanse frå politihuset i Amsterdam at dei kriminelle ikkje er redde for noko.

– Krimmiljøet har hardna til, og det som har skjedd viser at dei ikkje lar seg stoppe av noko, seier han.

Det er førebels ikkje gitt informasjon om kven den arresterte personen er.